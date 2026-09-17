“Lahey'de ses getiren dava”: Türkiye, Ukrayna'yı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etti

Karadeniz'deki askeri çatışma, uluslararası hukuk ve diplomasi tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi kriz seviyesine ulaştı. Denizcilik ve lojistik alanında uzmanlaşmış saygın Türk portalı HaberDenizde'nin bildirdiğine göre, Türk tarafı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ticari gemi “Reyhan Sarı”ya düzenlediği kanlı saldırı nedeniyle Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) resmi başvuruda bulundu. İki ülke arasındaki ilişkileri geren bu dava kapsamında, Memişoğlu Kurun Hukuk Bürosu kurucusu Nuri Koray Kurun, mahkeme savcılığına Ukrayna'nın saldırısını kanıtlayan reddedilemez deliller sunulduğunu açıkladı.

Mutabık kalınan belgelere göre, gemi sahibiyle birlikte saldırı anında gemide bulunan 12 Türk denizci ve trajik bir şekilde hayatını kaybeden 54 yaşındaki makineci Savaş Çakar'ın aile üyeleri resmi mağdur sıfatıyla yer alıyor. Avukatlar, yapılan özel incelemelerin gemiye misket bombalı (parçacıklı) bir mühimmatın isabet ettiğini, merminin yaşam alanını delip içeride patladığını doğruladığını belirtti. Bu durum, uluslararası mahkemeler nezdinde sivil ticaret gemilerine yönelik saldırılar konusunda tarihteki ilk emsal teşkil edebilir.

Peki Ankara, Kiev'e karşı açtığı bu davayı sonuna kadar götürecek mi? Erdoğan'ın “Karadeniz hesaplaşma alanı değildir” uyarısı ne anlama geliyor ve Lahey mahkemesinin kararı nasıl sonuçlar doğuracak?

“İçeride patlayan misket bombası ve kurbanlar”: Davanın temel detayları

HaberDenizde yayını ve avukatların açıkladığı resmi deliller:

Misket bombası izleri: Yapılan incelemeler, Reyhan Sarı gemisinin yaşam modülüne misket bombası parçacıklarıyla donatılmış bir merminin isabet ettiğini ve metal parçalarının geminin içine yayıldığını tespit etti;

Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı: Rusya'nın Taman limanından kömür yükleyip Türkiye'nin Trabzon şehrine doğru yola çıkan gemiye, 22 Temmuz'da Novorossiysk yakınlarında düzenlenen saldırıda 54 yaşındaki denizci Savaş Çakar makine dairesinde hayatını kaybetti;

Kurtarma operasyonu: Ağır yaralanan iki denizci, Türk Sahil Güvenlik helikopterleri yardımıyla acilen Samsun'daki hastanelere tahliye edildi;

Davacılar listesi: Başvuruyu gemi şirketi, mürettebattan hayatta kalan 12 kişi ve merhum Çakar'ın ailesi imzaladı.

Lahey'deki süreç: UCM nasıl bir karar verebilir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki davanın beklentileri ve hukuki süreleri:

İlk aşama - 6 ay: Avukat Nuri Koray Kurun'un değerlendirmesine göre, savcılığın dava dosyasını incelemesi ve delilleri analiz etmesiyle geçecek ilk aşama yaklaşık yarım yıl sürecek;

Süreç 2 yıla kadar uzayabilir: Mahkemenin nihai kararının çıkmasının iki yılı bulabileceği tahmin ediliyor;

Uluslararası hukukta tek emsal: Avukat, bugüne kadar ticaret filosuna yönelik bu tür askeri saldırılar konusunda UCM tarafından verilmiş doğrudan bir hukuki emsal bulunmadığını, bu nedenle davanın tarihi bir önem taşıdığını belirtti;

Savaş suçu suçlaması: Davacılar, ticari ve sivil amaçlı bir geminin kasten hedef alınmasını, uluslararası savaş hukukunun ve sözleşmelerin ağır bir ihlali olarak değerlendiriyor.

Karadeniz'deki tehditler: Türk gemilerine peş peşe saldırılar

Reyhan Sarı trajedisi bölgedeki tek tehlikeli olay değil:

Altura tankerinin hedef alınması: Mart ayında petrol taşıyan Türk tankeri Altura da benzer bir saldırıya uğramış, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu saldırıda insansız deniz araçlarının kullanıldığını açıklamıştı;

Nadezhda ve MV Güllük saldırıları: Ağustos ayında meyve-sebze taşıyan Nadezhda gemisine düzenlenen drone saldırısında 4 denizci (3'ü Türk vatandaşı) yaralandı, birkaç gün sonra ise MV Güllük kuru yük gemisi hasar gördü;

Erdoğan'ın sert açıklaması: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'in “hesaplaşma alanı” haline gelmemesi gerektiğini ve Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesindeki her türlü tehdidin kabul edilemez olduğunu kesin bir dille vurguladı.

Ankara avukatları tarafından Lahey mahkemesine sunulan bu dava, Karadeniz'deki çatışmaların artık sadece askeri cephede değil, uluslararası adalet ve diplomasi alanında da sert bir tepki doğuracağını kanıtladı.

Sizce Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, bir Türk vatandaşının ölümü ve sivil bir ticaret gemisinin vurulması nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hakkında resmi bir suçlama duyurusunda bulunacak mı? Böyle bir dava, Ankara ile Kiev arasındaki diplomatik ve stratejik ilişkileri nasıl etkiler? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Karadeniz'deki bu ses getiren olayın analizini tüm meslektaşlarınız ve uluslararası politika meraklıları ile paylaşın!