İsviçre Tarafsızlığı – Tarih ve Bugün: Zaharova'dan Bern'e Sert Eleştiri

·93·Dünya
İsviçre Tarafsızlığı – Tarih ve Bugün: Zaharova'dan Bern'e Sert Eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsviçre hükümetinin ülkenin anayasasında tarafsızlık ilkesinin pekiştirilmesine karşı çıkmasını sert bir şekilde kınadı. Diplomata göre Bern'in «esnek tarafsızlığı» aslında tarafsızlığın olmadığını gösteriyor ve yalnızca İsviçre'nin kendi çıkarlarına uyacak şekilde «bükülüyor».

Zamin.uz, Zaharova'nın Telegram kanalındaki açıklamaları ve İsviçre tarafsızlığının tartışmalı tarihi hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

«Okyanusa Hakaret Etmek»: Zaharova'nın Sert Açıklaması

Maria Zaharova, dört yüz yılı aşkın süredir devletçiliğini tarafsızlık ilkesi üzerine kuran İsviçre hükümetinin tutumunu anlaşılmaz ve mantıksız olarak nitelendirdi. Hükümet, vatandaşlarına bu ilkenin anayasada güvence altına alınamayacağını, çünkü bu durumda buna uymak zorunda kalacaklarını açıklıyor.

«Buna dipsiz bir kuyu demek, okyanusa hakaret etmektir», — diye yazdı Zaharova.

Tarihi «Lekeler»: Nazi Almanyası ile İş Birliği ve «J» Harfi

Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsviçre tarafsızlığının tarihine göz atarak İkinci Dünya Savaşı sırasındaki tartışmalı olayları hatırlattı. Zaharova'ya göre İsviçre Ulusal Bankası, Alman Reichsbank'tan yaklaşık 1,2 milyar sterlin değerinde altın satın aldı.

«Narafsız ülkenin» finansal sistemi, Alman savaş makinesinin kan dolaşımı sisteminin bir parçasıydı», — diye vurguladı.

Ayrıca diplomat, 1938'de savaş öncesinde bile İsviçre hükümetinin Alman yetkililerden Alman Yahudilerinin pasportlarına «J» harfi eklenmesini talep ettiğini hatırlattı. Bu durum, İsviçreli sınır muhafızlarının onları tespit etmesini ve ülkeye girişine izin vermemesini sağlamalıydı.

Bugünkü Tutum: Kiev ve Brüksel'e Yönelim

Zaharova, İsviçre'nin «esnek tarafsızlığının» yalnızca kendisine faydalı olan yerlerde ve ölçüde eğildiğini vurguladı.

«1940'larda Berlin'e yönelmişti, çünkü altın ve pazar tam olarak o oradaydı. Bugün ise Kiev ve Brüksel'e yöneliyor. Federal Konsey bu yüzden anayasal metnin eklenmesine kesin olarak karşı çıkıyor», — diye açıkladı diplomat.

Zaharova'ya göre Bern, Reichsbank altınıyla dolu tren vagonlarını kabul etmeye başladığı anda tarafsızlığın gerçek özünü unuttu.

Uluslararası Hukuk ve «Yeni Ahlak»

Zaharova, İsviçre'nin tutumunun uluslararası hukuk açısından da temelsiz olduğunu belirtti.

  • Lahey Sözleşmeleri: 1907 tarihli Lahey Sözleşmeleri'ne göre daimi tarafsızlık «esnek» olamaz. Beşinci Sözleşme, tarafsız tarafın her iki savaşan tarafa da kısıtlayıcı önlemleri eşit şekilde uygulamasını şart koşar.

  • Yaptırımlar ve Finansman: İsviçre, yaptırım listesini Avrupa Birliği ile senkronize etti ve Kiev rejimini açıkça finanse eden ve silahlandıran bir taraf olarak hareket ediyor.

«Esnek tarafsızlık», yasal olarak tarafsızlığın bulunmadığı anlamına gelir. «Yeni ahlak» normu olarak da aynı ölçüde esnek bir saflıktır», — diye sözlerini tamamladı Zaharova.

27 Eylül — Referendum Günü

27 Eylül'de İsviçre'de, Anayasa'ya «daimi ve silahlı tarafsızlık» formülünün dahil edilmesini ve yaptırım rejimlerine katılımın yasaklanmasını talep eden «Tarafsızlık Girişimi» oylaması gerçekleştirilecek.

Hükümet ve parlamento ise vatandaşlara bu girişime karşı oy vermelerini tavsiye ediyor. Onlara göre anayasada tarafsızlığın pekiştirilmesi «esneklik» eksikliği yaratacak ve dış politikada manevra özgürlüğünü kısıtlayacaktır.

Temel Bilgiler Tablosu

Gösterge

Detaylar

Tarih

27 Eylül

Olay

İsviçre'de «Tarafsızlık Girişimi» Referandumu

Girişimin Amacı

Anayasa'ya «daimi ve silahlı tarafsızlık» ilkesini dahil etmek

Hükümetin Tutumu

Karşı (dış politika manevra özgürlüğünü kısıtlar)

Zaharova'nın Eleştirisi

«Esnek tarafsızlık» — tarafsızlığın olmaması demektir

Tarihi Tartışmalar

Nazi Almanyası ile iş birliği, pasportlara «J» harfi

Bu önemli haberi arkadaşlarınızla ve siyaset meraklılarıyla paylaşın!

Sizce İsviçre tarafsızlığını korumalı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Maria ZaharovaİsviçreBernRusya Dışişleri BakanlığıTelegram
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDrone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDün, 23:5133 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğuldu33 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğulduDün, 22:41100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat Etti100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat EttiDün, 20:13Hastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduHastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduDün, 19:44Tayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediTayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediDün, 19:02Büyü yapıldığı söylenen olayBüyü yapıldığı söylenen olayDün, 18:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor