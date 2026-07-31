Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsviçre hükümetinin ülkenin anayasasında tarafsızlık ilkesinin pekiştirilmesine karşı çıkmasını sert bir şekilde kınadı. Diplomata göre Bern'in «esnek tarafsızlığı» aslında tarafsızlığın olmadığını gösteriyor ve yalnızca İsviçre'nin kendi çıkarlarına uyacak şekilde «bükülüyor».

Zamin.uz, Zaharova'nın Telegram kanalındaki açıklamaları ve İsviçre tarafsızlığının tartışmalı tarihi hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

«Okyanusa Hakaret Etmek»: Zaharova'nın Sert Açıklaması

Maria Zaharova, dört yüz yılı aşkın süredir devletçiliğini tarafsızlık ilkesi üzerine kuran İsviçre hükümetinin tutumunu anlaşılmaz ve mantıksız olarak nitelendirdi. Hükümet, vatandaşlarına bu ilkenin anayasada güvence altına alınamayacağını, çünkü bu durumda buna uymak zorunda kalacaklarını açıklıyor.

«Buna dipsiz bir kuyu demek, okyanusa hakaret etmektir», — diye yazdı Zaharova.

Tarihi «Lekeler»: Nazi Almanyası ile İş Birliği ve «J» Harfi

Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsviçre tarafsızlığının tarihine göz atarak İkinci Dünya Savaşı sırasındaki tartışmalı olayları hatırlattı. Zaharova'ya göre İsviçre Ulusal Bankası, Alman Reichsbank'tan yaklaşık 1,2 milyar sterlin değerinde altın satın aldı.

«Narafsız ülkenin» finansal sistemi, Alman savaş makinesinin kan dolaşımı sisteminin bir parçasıydı», — diye vurguladı.

Ayrıca diplomat, 1938'de savaş öncesinde bile İsviçre hükümetinin Alman yetkililerden Alman Yahudilerinin pasportlarına «J» harfi eklenmesini talep ettiğini hatırlattı. Bu durum, İsviçreli sınır muhafızlarının onları tespit etmesini ve ülkeye girişine izin vermemesini sağlamalıydı.

Bugünkü Tutum: Kiev ve Brüksel'e Yönelim

Zaharova, İsviçre'nin «esnek tarafsızlığının» yalnızca kendisine faydalı olan yerlerde ve ölçüde eğildiğini vurguladı.

«1940'larda Berlin'e yönelmişti, çünkü altın ve pazar tam olarak o oradaydı. Bugün ise Kiev ve Brüksel'e yöneliyor. Federal Konsey bu yüzden anayasal metnin eklenmesine kesin olarak karşı çıkıyor», — diye açıkladı diplomat.

Zaharova'ya göre Bern, Reichsbank altınıyla dolu tren vagonlarını kabul etmeye başladığı anda tarafsızlığın gerçek özünü unuttu.

Uluslararası Hukuk ve «Yeni Ahlak»

Zaharova, İsviçre'nin tutumunun uluslararası hukuk açısından da temelsiz olduğunu belirtti.

Lahey Sözleşmeleri: 1907 tarihli Lahey Sözleşmeleri'ne göre daimi tarafsızlık «esnek» olamaz. Beşinci Sözleşme, tarafsız tarafın her iki savaşan tarafa da kısıtlayıcı önlemleri eşit şekilde uygulamasını şart koşar.

Yaptırımlar ve Finansman: İsviçre, yaptırım listesini Avrupa Birliği ile senkronize etti ve Kiev rejimini açıkça finanse eden ve silahlandıran bir taraf olarak hareket ediyor.

«Esnek tarafsızlık», yasal olarak tarafsızlığın bulunmadığı anlamına gelir. «Yeni ahlak» normu olarak da aynı ölçüde esnek bir saflıktır», — diye sözlerini tamamladı Zaharova.

27 Eylül — Referendum Günü

27 Eylül'de İsviçre'de, Anayasa'ya «daimi ve silahlı tarafsızlık» formülünün dahil edilmesini ve yaptırım rejimlerine katılımın yasaklanmasını talep eden «Tarafsızlık Girişimi» oylaması gerçekleştirilecek.

Hükümet ve parlamento ise vatandaşlara bu girişime karşı oy vermelerini tavsiye ediyor. Onlara göre anayasada tarafsızlığın pekiştirilmesi «esneklik» eksikliği yaratacak ve dış politikada manevra özgürlüğünü kısıtlayacaktır.

Temel Bilgiler Tablosu

Gösterge Detaylar Tarih 27 Eylül Olay İsviçre'de «Tarafsızlık Girişimi» Referandumu Girişimin Amacı Anayasa'ya «daimi ve silahlı tarafsızlık» ilkesini dahil etmek Hükümetin Tutumu Karşı (dış politika manevra özgürlüğünü kısıtlar) Zaharova'nın Eleştirisi «Esnek tarafsızlık» — tarafsızlığın olmaması demektir Tarihi Tartışmalar Nazi Almanyası ile iş birliği, pasportlara «J» harfi

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