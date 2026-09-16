Forbes, Donald Trump'ın servetinin 7,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı

ABD siyaset sahnesinin ve küresel finans sisteminin merkezinde yer alan Donald Trump'ın sermayesi, 2024 başkanlık seçimlerindeki tarihi zaferin ardından rekor hızla büyüyor. Saygın Forbes dergisinin güncellenmiş değerlendirme raporuna göre, Cumhuriyetçi siyasetçinin net serveti Beyaz Saray'a dönüşünün ardından bir anda 2,7 milyar dolar artarak toplam 7,3 milyar dolara ulaştı. Analistler, sadece son bir yıl içinde başkanın sermayesinin 3 milyar dolar arttığını belirtiyor. Eskiden Trump'ın servetinin temelini Manhattan'daki gökdelenler ve oteller oluştururken, bugün manzara tamamen değişti: Artık ana gelir kaynağı kripto endüstrisi ve dijital varlıklar haline geldi.

En çarpıcı nokta, Trump'ın servetinin yaklaşık üçte birinin — 2,4 milyar dolarının — kripto para varlıkları, özellikle sansasyonel meme tokenlar, World Liberty Financial projesi ve stablecoin işinden kaynaklanmasıdır. Ayrıca, 2024 yılında sadece 3,6 milyon dolar gelir elde edip 401 milyon dolarlık net zarar açıklamasına rağmen, Truth Social sosyal ağındaki hissesi başkana 2 milyar dolar daha kazandırdı. Aile gelir akışı, Melania Trump'ın kitabı, filmi ve NFT projeleri aracılığıyla da hızla arttı. Ancak bağımsız etik uzmanları, Trump yönetiminin bir yandan kripto para piyasasını devlet eliyle destekleyip düzenlerken, diğer yandan bu sektörden milyarlarca dolar kişisel gelir elde etmesini ABD tarihindeki eşi benzeri görülmemiş bir çıkar çatışması olarak nitelendiriyor.

"7,3 milyar dolar nereden geldi?": Trump'ın varlık haritası

Varlık Türü Tahmini Değer Ana kaynaklar ve detaylar Kripto para ve likit varlıklar 2,4 milyar $ 1,1 milyar $ nakit ve likit varlıklar, 709 milyon $ meme tokenlar, 338 milyon $ WLFI tokenları, 235 milyon $ stablecoin ihraç işi Medya ve sosyal ağ (TMTG) 2,0 milyar $ Truth Social'ın sahibi olan Trump Media hisseleri (401 milyon $ zarara rağmen piyasa değeri yüksek) Golf kulüpleri ve tatil köyleri 1,3 milyar $ ABD genelinde 10 prestijli golf sahası, Florida'daki ünlü Mar-a-Lago malikanesi dahil Gayrimenkul portföyü 1,2 milyar $ New York ve diğer büyük şehirlerdeki ticari binalar, kuleler ve ticari alanlar Lisanslama ve yönetim 501 milyon $ Kişisel markanın oteller ve ürünler için kiralanmasına ilişkin küresel sözleşmeler Kişisel hava filosu ve diğerleri 131 milyon $ 11 milyon $ değerinde özel uçaklar ve helikopterler, diğer yatırım paketleri Mahkeme borçları ve yükümlülükler -95 milyon $ New York mahkemesinin 500 milyon dolarlık cezası iptal edildi, ancak yazar E. Jean Carroll davasındaki ödemeler devam ediyor

Kripto devrimi ve aile projeleri: Reuters'ın açıkladığı rakamlar

Trump ailesinin yeni dijital finansal akışı:

TRUMP meme coinlerinden 635 milyon $: Temmuz ayında başkan, kişisel beyannamesinde TRUMP meme tokenlarının satışından elde edilen 635 milyon dolarlık net geliri resmen kaydetti;

Yatırımcılardan 2,3 milyar $: Reuters araştırması, Trump siyasi iktidara döndükten sonra ailesinin özel kripto projeleri için yabancı ve yerel yatırımcılardan en az 2,3 milyar dolar fon topladığını gösteriyor;

First Lady'nin medya işi: Melania Trump, kendi adıyla çıkan belgesel filminden 10,7 milyon dolar, otobiyografik kitabından 500 bin doların üzerinde ve kişisel NFT koleksiyonlarından 6 milyon dolar net kâr elde etti;

J.D. Vance portföyü: Başkan Yardımcısı da kendi çok satan kitabı ve girişimleri dışında yarım milyon dolara varan Bitcoin varlığına sahip olduğunu gösterdi.

ABD yasalarındaki "açık": Bunu kimse neden durduramıyor?

Washington siyasi sistemindeki en tartışmalı konu:

Başkan için istisna: ABD'nin çıkar çatışmasıyla ilgili katı yasaları, bakanların ve kongre üyelerinin özel işlerini yönetmelerini yasaklar, ancak bu kısıtlama Anayasa gereği doğrudan Başkan ve Başkan Yardımcısı için geçerli değildir;

Yasama ve kişisel çıkarın kesişimi: Trump yönetimi kripto piyasasını teşvik eden ve vergileri düşüren kararlar alırken, bu reformlar başkanın ailesinin kendi tokenlarının ve şirketlerinin değerini birkaç kat artırıyor;

Mahkeme cezalarından kurtuluş: Seçim öncesi 500 milyon dolarlık mahkeme ödemeleri nedeniyle hesaplarının dondurulma riskiyle karşı karşıya kalan siyasetçi, sadece bir yıl içinde finansal tarihinin en yüksek zirvesi olan 7,3 milyar dolara ulaştı.

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüp servetini 7,3 milyar dolara çıkarması, onu sadece dönemin en etkili siyasetçisi değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en zengin devlet başkanı konumuna getirdi.

Sizce, bir devlet başkanının kripto para ve dijital varlık piyasasını destekleyip aynı zamanda bu sektörden şahsen yüz milyonlarca dolar kâr etmesi açık bir çıkar çatışması mı, yoksa başarılı bir girişimcinin yasal hakkı mı? Trump'ın serveti başkanlık süresi sonuna kadar 10 milyar dolar sınırını aşabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve küresel finans ile büyük siyasetin iç içe geçtiği bu sansasyonel makaleyi tüm meslektaşlarınız, iş ortaklarınız ve kripto meraklılarıyla paylaşın!