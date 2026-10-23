BM, gezegenimizin beklenen küresel felaketin eşiğinde olduğu konusunda uyardı

Dünya, küresel ısınmanın en tehlikeli senaryosuna doğru ilerliyor. BM Çevre Programı (UNEP) tarafından yayınlanan yeni rapora göre, yüzyılın sonuna kadar gezegenimizdeki ortalama sıcaklık, sanayi öncesi döneme kıyasla 2,8 santigrat derece artabilir.

Uzmanlar, bu rakamın geçen yılki 2,5 derecelik tahminden bile daha kötü olduğunu ve insanlığı şiddetli doğal afetlerle karşı karşıya bıraktığını uyarıyor.

«Her derecenin kesri, yeni kurbanlar demektir»

UNEP Başkanı Inger Andersen, 2015 Paris Anlaşması'nda belirlenen temel norm olan sıcaklık artışını 1,5 derece sınırında tutma hedefinin ciddi risk altında olduğunu vurguladı:

Afetlerin boyutunun artması: 1,5 derecenin üzerindeki her küçük değişim, ölümcül seller, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları riskini birkaç kat artırıyor;

Mevcut durum: Avrupa'nın «Copernicus» iklim izleme servisi verilerine göre, 2023-2025 yılları arasındaki üç yıllık dönemde gezegendeki ortalama sıcaklık artışı şimdiden 1,5 derece sınırını aşmış durumda.

Tahminler neden keskin bir şekilde kötüleşti? ABD faktörü

BM analistleri, iklim konusundaki umutların sönmesini, ana sera gazı yayıcı ülkelerin politikalarına bağlıyor:

Washington'ın pozisyonu: Tahminlerin kötüleşmesine, Donald Trump yönetimi döneminde ABD'nin önceki iklim planlarından ve taahhütlerinden vazgeçmesi ana nedenlerden biri olarak gösteriliyor;

Küresel katkı: Çin'den sonra dünyada atmosfere en çok sera gazı salan ülke olan Amerika'nın bu adımı, genel süreci olumsuz etkiledi.

Yüzyıl sonu senaryoları: En iyi durumda bile 2,1 derece

Raporda 2100 yılına kadar olan gelecek için üç ana senaryo sunulmuştur:

Mevcut eğilim: Mevcut durum korunursa, yüzyılın sonuna kadar sıcaklık 2,8 dereceye yükselecek;

Taahhütler yerine getirilirse: Eğer dünyanın tüm ülkeleri açıkladıkları mevcut iklim planlarını tam olarak yerine getirirse, ısınma 2,6 dereceyi bulacaktır;

En iyimser senaryo: Tüm ülkeler belirlenen «iklim nötrlüğü» hedeflerine tam ve zamanında ulaşsa bile sıcaklığın 2,1 dereceye yükselmesi kaçınılmaz olmaya devam ediyor.

Bu nedenle uluslararası uzmanlar, artık ana odağın 1,5 derecelik sınırın aşılma süresini mümkün olduğunca kısaltmaya ve doğayı koruma önlemlerini acilen güçlendirmeye çevrilmesi gerektiğini belirtiyor.