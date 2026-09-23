BM 81. Oturumu: Özbekistan heyeti New York'taki görüşmelere katılıyor

New York'ta dünyanın en önemli siyasi ve diplomatik etkinliklerinden biri olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. Oturumu kapsamındaki üst düzey hafta başladı. Yaklaşık 130 devlet başkanının şahsen katılması bekleniyor. Özbekistan da bu uluslararası diyalog platformunda Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva başkanlığındaki heyetiyle yer alıyor.

Özbekistan heyeti, Genel Kurul'un genel görüşmeleri sırasında birçok devlet başkanı ve üst düzey temsilcinin konuşmalarını dinledi.

Bu yılki oturum, «Güveni yeniden tesis etmek, değişimi yönetmek: herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler» temasıyla düzenleniyor.

Dünya liderleri New York'ta bir araya geldi

BM Genel Kurulu'nun her yıl düzenlenen üst düzey haftası, devlet ve hükümet başkanlarına uluslararası gündemdeki en acil konuları tartışma imkanı tanıyor.

81. Oturumun genel görüşmeleri 22 Eylül'den 26 Eylül'e kadar, ardından ise 28 Eylül günü devam edecek. Bu süreçte devlet başkanları ve üst düzey temsilciler, Genel Kurul kürsüsünden ülkelerinin pozisyonlarını ve uluslararası meselelere yaklaşımlarını dile getiriyorlar.

BM verilerine göre, üst düzey haftaya yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanının şahsen katılması planlanıyor.

Bu bağlamda, New York'taki BM genel merkezi birkaç gün boyunca uluslararası diplomasinin ana merkezlerinden biri haline geliyor.

Özbekistan heyeti de önemli tartışmalara katılıyor

Genel görüşmeler sırasında Özbekistan heyeti, çeşitli devlet başkanlarının konuşmalarını dinliyor.

Bu tür diyaloglar, ülkelerin uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin görüşlerini açıkça ifade etmeleri, fikir alışverişinde bulunmaları ve iş birliğinin yeni alanlarını tartışmaları için önemli bir platformdur.

Genel Kurul'un kendisi, BM'nin ana politika yapıcı organı olup, örgütün 193 üye devletinin tamamı eşit oy hakkına sahiptir.

81. Oturumun gündeminde neler var?

Mevcut oturum sadece devlet başkanlarının konuşmalarıyla sınırlı değil.

BM'nin resmi programına göre, üst düzey hafta kapsamında bir dizi özel toplantı ve etkinlik de düzenleniyor.

Bunlar arasında:

kalkınma hakkının 40. yılına adanmış üst düzey toplantı;

iklim eylemi ve adil geçiş meseleleri;

deniz seviyesinin yükselmesiyle ilgili riskler;

pandemilerin önlenmesi ve bunlara hazırlık;

Durban Deklarasyonu ve Eylem Programı'nın 25. yılı;

nükleer silahların tamamen yok edilmesi konuları tartışılacak.

Ayrıca, yapay zekanın yönetimi, barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma da uluslararası gündemdeki önemli konular arasında yer alıyor.

Genel Kurul kürsüsündeki konuşmalar neden önemli?

BM Genel Kurulu'nun genel görüşmeleri, devletlerin görüşlerini uluslararası toplum önünde ifade ettikleri ana diplomatik platformlardan biridir.

Devlet başkanları ve üst düzey temsilciler; küresel sorunlar, barış ve güvenlik, ekonomik kalkınma, iklim değişikliği, teknolojiler ve uluslararası iş birliği konularındaki pozisyonlarını bildirme imkanına sahipler.

Mevcut oturumda bu diyaloglar «güveni yeniden tesis etmek» ve değişimi yönetmek teması etrafında birleştirildi.

Özbekistan için BM platformunun önemi

Özbekistan, BM ile birçok alanda iş birliği yapmaktadır. Genel Kurul oturumları ise ülkenin uluslararası iş birliğine yönelik yaklaşımlarını sunma ve diğer devletlerin temsilcileriyle diyalog kurma imkanı tanıyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 2025 yılında Genel Kurul'un 80. oturumunda yaptığı konuşmada, uluslararası kurumların rolünün güçlendirilmesi, barış ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma konularına değinmişti.

Mevcut 81. oturumda ise BM üyesi devletler bir kez daha küresel ve bölgesel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunuyorlar.

Genel görüşmeler devam ediyor

BM'nin 81. Oturumu kapsamındaki genel görüşmeler 28 Eylül'e kadar devam edecek. Bu süre zarfında daha birçok devlet başkanı ve üst düzey temsilci Genel Kurul kürsüsünde konuşma yapacak.

Ayrıca oturum kapsamında iklim, sağlık, yapay zeka, barış ve güvenlik, deniz seviyesinin yükselmesi gibi küresel meseleler üzerine üst düzey toplantılar düzenlenecek.

Böylece, New York'ta başlayan 81. Oturum, sadece devlet başkanlarının geleneksel konuşmalarının yapıldığı değil, aynı zamanda dünyadaki acil sorunlar üzerine çok taraflı diyalogların devam ettiği uluslararası bir platform olmaya devam ediyor. Özbekistan heyetinin bu süreçteki katılımı da ülkenin BM bünyesindeki çok taraflı diplomatik faaliyetlerinin bir parçasıdır.