Erdoğan, BM kürsüsünden 'Beşli Çete'yi veto hakkından mahrum etmeye çağırdı

New York'ta BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya kamuoyunu ve küresel siyaset merkezlerini sarsan açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, Türkiye lideri Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı savaşın adil bir şekilde sona erdirilmesi konusunda Ankara'nın kararlı tutumunu açıkladı: «Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya gelince, bunun Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü tam olarak korunarak sona ermesini içtenlikle umuyoruz». Erdoğan, Türkiye'nin tarafların hepsiyle düzenli temaslarını sürdürdüğünü, Karadeniz'de gemi trafiğinin güvenliğini sağlamaya, gıda krizini önlemeye ve çatışmanın daha geniş bölgelere yayılmasını engellemeye çalıştıklarını vurguladı.

Özellikle Karadeniz'deki ticaret gemilerine yönelik saldırıları sert bir dille kınayarak, kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin bunların kesinlikle kabul edilemez eylemler olduğunu belirtti. Ancak konuşmanın en devrimci kısmı BM yapısına yönelikti: Erdoğan, örgütün Güvenlik Konseyi'ndeki «Daimi Beşli»yi — ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa'yı mutlak «veto» hakkından mahrum etmeye, daimi üyelik kurumunu tamamen lağvetmeye ve tüm yetkileri eşit haklara sahip Genel Kurul'a devretmeye çağırdı.

Peki, Ankara'nın Ukrayna'nın bütünlüğü konusundaki bu kararlı talebi Kremlin ile ilişkilere nasıl yansıyacak, «Dünya beşten büyüktür» sloganı altındaki BM reformu gerçekleşecek mi ve Karadeniz yeniden küresel tahıl koridoruna dönüşebilecek mi?

«Toprak bütünlüğü, Karadeniz'deki saldırılar ve veto hakkının elinden alınması»: Erdoğan'ın açıklamasının 5 ana noktası

BM 81. oturumu kürsüsünden duyulan en önemli girişimler:

Ukrayna'nın egemenliği ve bütünlüğü: Türkiye Cumhurbaşkanı, savaşın ancak ve ancak Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları ve bütünlüğü korunarak sona ermesi gerektiğini açıkça ifade etti;

«Büyük Beşli»yi vetodan mahrum etmek: Erdoğan; Rusya, ABD, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki tekelini ve veto hakkını kaldırmaya çağırdı;

BM Genel Kurulu yetkilerini güçlendirmek: Türkiye, «daimi üyelik» kurumundan vazgeçilmesini ve karar alma gücünün tüm devletlerin eşit olduğu Genel Kurul'a devredilmesini lobiliyor;

Karadeniz'deki saldırılara son vermek: Ticaret ve yük gemilerine yönelik saldırılar kınanarak, denizde serbest ve güvenli seyrüseferin garanti altına alınması gerektiği belirtildi;

Küresel gıda güvenliği: Ankara, küresel açlık riskini önlemek için deniz yollarında ve barış müzakerelerinde baş arabulucu rolünü sürdüreceğini teyit etti.

Erdoğan'ın barış ve reform formülü: Ankara'nın teklifleri ve mevcut sistemin karşılaştırması

Uluslararası güvenlik meseleleri ve Türkiye'nin konumunun önemli farkları:

Göstergeler ve yönelimler Mevcut uluslararası sistem (Statüko) Erdoğan'ın önerdiği yeni sistem Ukrayna savaşının çözümü Dondurulmuş bölgeler veya belirsiz uzlaşı Ukrayna'nın tam egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması şart BM Güvenlik Konseyi 5 daimi devlet mutlak veto hakkına sahip Veto hakkı ve daimi üyelik kurumunun tamamen sona erdirilmesi Karar alma merkezi Dar çevredeki 5 süper gücün tekeli Tüm devletlerin eşit olduğu Genel Kurul yetkilerinin güçlendirilmesi Karadeniz'deki durum Ticaret gemilerine füze ve drone saldırıları Saldırıların mutlak durdurulması ve denizde güvenli gemi trafiğinin sağlanması Gıda güvenliği Engeller, lojistik krizi ve fiyat artışı BM ve Ankara garantörlüğünde tam açık ulaşım koridorları Türkiye'nin jeopolitik rolü İki tarafla da görüşen tarafsız Küresel adalet ve çok kutuplu dünyanın ana savunucusu

Uluslararası jeopolitik ve güvenlik ekspertizi: Erdoğan'ın açıklaması ne anlama geliyor?

Diplomatik analistlerin ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının sonuçları:

Moskova'ya açık ve ilkeli sinyal: Erdoğan Vladimir Putin ile yakın kişisel ilişkilere sahip olmasına rağmen, BM kürsüsünden Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bir kez daha açıkça tanıdı; bu, Ankara'nın işgal altındaki toprakların Rusya'ya ilhakını asla yasal olarak tanımayacağının kesin bir teyididir;

«Dünya beşten büyüktür» (World is bigger than 5) doktrini: Erdoğan'ın yıllardır savunduğu bu fikir, mevcut jeopolitik krizlerin (Gazze katliamı, Ukrayna trajedisi) arka planında daha güçlü yankılanıyor; Güvenlik Konseyi'ndeki 5 devletten biri saldırgan olduğunda veya veto kullandığında sistemin felç olması, reformların kaçınılmaz olduğunu kanıtlıyor;

Karadeniz üzerinde kontrol: Rusya ile Ukrayna arasında deniz yoluyla gemilere saldırı düzenlenmesi, Türkiye'nin «Montrö Sözleşmesi» kapsamındaki bölgesel güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor; Erdoğan'ın kararlı talebi, Ankara'nın bölgedeki ticari gemilerin güvenliğini sağlamak için denizdeki kontrolünü artırabileceğine işaret ediyor;

Küresel Güney ve İslam dünyasının liderlik rolü: Veto hakkına karşı çıkarak Erdoğan; Güvenlik Konseyi'nde hiçbir söz hakkı olmayan Müslüman devletlerin, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin gayriresmi lideri ve küresel adalet savunucusu statüsünü pekiştiriyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki bu tarihi konuşması, eski dünya yönetim sisteminin miadını doldurduğunu ve barışın ancak adil bir yeni düzenle gelebileceğini gösterdi.

Sizce BM Güvenlik Konseyi'nin «Büyük Beşlisi» veto hakkından vazgeçebilir ve örgüt sistemini kökten reforme edebilir mi? Erdoğan'ın vurguladığı gibi, Ukrayna savaşının toprak bütünlüğünü koruyarak barışla sona ereceğine inanıyor musunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetini değiştirmeye yönelik bu stratejik analizi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!