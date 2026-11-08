2026 yılı tarihteki en sıcak yıllar sıralamasını güncelleyebilir

2026 yılı, meteorolojik gözlem tarihindeki en sıcak ikinci yıl olarak kaydedilebilir. Bu bilgi, Avrupa'nın iklim değişikliği izleme servisi «Copernicus» tarafından açıklandı.

Uzmanların tahminlerine göre, 2026 yılının ortalama küresel sıcaklık bakımından tarihte ikinci sırada yer alma olasılığı yaklaşık yüzde 80'dir. Bununla birlikte, bu yıl sıcaklığın 2024'te kaydedilen rekor seviyeyi tekrarlaması veya daha da üzerine çıkması olasılığı yüzde 20 civarında değerlendirilmektedir.

Hesaplamalara göre, 2026 yılı boyunca ortalama küresel sıcaklığın 1850-1900 yılları arasındaki sanayi öncesi dönem değerinden 1,56-1,61 derece Celsius daha yüksek olması beklenmektedir. Ayrıca, sıcaklığın 1,5 derecelik sınırı aşma olasılığının yüzde 99'un üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Eğer bu tahminler doğrulanırsa, 2026 yılı küresel sıcaklığın sanayi öncesi dönem seviyesinden 1,5 derece daha yüksek olduğu ikinci takvim yılı olarak tarihe geçecektir. Bundan önce böyle bir gösterge 2024 yılında gözlemlenmişti.

Ayrıca iklim bilimciler, 2023-2026 yıllarını kapsayan dört yıllık dönemdeki ortalama küresel sıcaklığın da 1,5 derecelik göstergenin üzerinde olacağını tahmin etmektedir. Bu durum, gezegendeki küresel ısınma sürecinin yüksek hızla devam ettiğini gösteren önemli işaretlerden biridir.

Bilgi için, iklim konusundaki Paris Anlaşması'nda küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 derece ile sınırlamak için çaba gösterilmesi belirlenmiştir. Bu hedef, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını azaltmada önemli bir yere sahiptir.

Bununla birlikte uzmanlar, tek bir takvim yılında küresel sıcaklığın 1,5 derecelik sınırı aşmasının, Paris Anlaşması'nın uzun vadeli hedefinin kesin olarak ihlal edildiği anlamına gelmediğini vurgulamaktadır. Çünkü anlaşmadaki bu sınır, tekil yıllar bazında değil, uzun vadeli sıcaklık değişimleri temelinde değerlendirilmektedir.