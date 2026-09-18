Bilim insanları Nepal ve Tibet'teki korkunç felaketin gerçek nedenini açıkladı

Bu yılın Ağustos ayında Nepal ve Tibet sınırlarında meydana gelen, yerleşim yerlerini yıkan ve bölgeyi sarsan ölümcül buzul çığı, doğanın basit bir tesadüfü değil, yapay olarak hızlandırılmış küresel süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Dünyanın önde gelen iklim bilimcilerini bir araya getiren prestijli World Weather Attribution (WWA) araştırmacı grubu, felaketle ilgili kapsamlı bilimsel incelemelerin sonuçlarını açıkladı.

Bilim insanlarının vardığı sonuca göre, Himalayalar'ın yüksek dağ silsilelerinde devasa buz kütlelerinin şiddetle aşağı düşmesinin ana nedeni, insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan küresel iklim değişikliği ve bölgedeki sıcaklıkların keskin bir şekilde artmasıdır. Asırlar boyunca sabit kalan ebedi buzulların erimesi sonucunda buz tabakaları incelmiş, dayanıklılığını kaybetmiş ve nihayetinde devasa çığlara yol açmıştır.

Peki, WWA araştırmacıları bu felaketin temelinde başka hangi korkutucu gerçekleri tespit etti, Himalaya buzullarının erimesi Asya'daki milyarlarca insanı nasıl etkileyecek ve bir sonraki doğal felaketleri önlemek mümkün mü?

«Ebedi buzulların erimesi ve incelmesi»: WWA bilim insanlarının temel sonuçları

Uluslararası araştırmacı grubunun yayınladığı rapordaki en önemli bilimsel kanıtlar:

Sıcaklıkların keskin artışı: Bölgedeki ortalama sıcaklığın normalin üzerine çıkması, yüksek dağ silsilelerindeki buz katmanlarının aniden yumuşamasına neden oldu;

Buz katmanlarının incelmesi: Ağustos ayındaki felakete yol açan dağ kütleleri, uzun yıllar boyunca iklim ısınması altında alttan ve üstten aşınarak doğal temelini kaybetti;

Ebedi buzulların bozulması: Bilim insanları, Himalaya ve Tibet platosundaki ebedi buzul (permafrost) katmanlarının erimesinin, dağ yamaçlarını bir arada tutan jeolojik «yapıştırıcıyı» erittiğini vurguluyor;

Hızlanan tehlike: İklim değişikliğinin etkisi dağlık bölgelerde ovalara kıyasla 2-3 kat daha hızlı hissediliyor ve bu tür felaketlerin riski birkaç kat artmış durumda.

Himalayalar — «Dünyanın üçüncü kutbu»: Bölge neden büyük tehdit altında?

Himalaya buzullarının bozulmasının yol açtığı jeoekolojik tehlikeler:

«Asya'nın su kulesi» tehlikede: Himalaya ve Tibet buzulları İndus, Ganj, Brahmaputra, Yangtze ve diğer büyük nehirleri suyla besler; bunların yok olması 1,5 milyardan fazla insanın içme suyu teminini doğrudan tehdit eder;

Buzul göllerinin taşması (GLOF): Buzulların erimesinin ardından yeni, dengesiz su havzaları oluşmakta ve bunların aniden patlaması alt vadilerdeki şehir ve köyleri birkaç dakika içinde su altında bırakabilmektedir;

Tarım ve ekonomik kriz: Dağlardan kaynaklanan sel ve çığlar hidroelektrik santrallerini, yolları ve tarım arazilerini yok ederek bölge ekonomisine trilyonlarca dolar zarar vermektedir.

Küresel ekolojik analiz: Uzmanlar ne için alarm veriyor?

WWA uzmanlarının ve uluslararası çevrecilerin dünya kamuoyuna çağrısı:

Doğal afet değil, insan hatası: İklim bilimciler, Nepal ve Tibet'teki felaketi sadece hava durumu değişkenliği değil, atmosfere salınan sera gazlarının doğrudan jeolojik sonucu olarak değerlendiriyor;

Erken uyarı sistemleri gerekli: Bu tür felaketlerin tekrarlanmasının kaçınılmaz olduğunu göz önünde bulundurarak, yüksek dağlık bölgelerde uydu ve sensör tabanlı izleme sistemlerinin acilen uygulamaya konulması gerekmektedir;

Paris Anlaşması kısıtlamaları: Küresel sıcaklık artışını 1,5°C seviyesinde tutmaya yönelik uluslararası taahhütler tam olarak yerine getirilmezse, yüzyılın sonuna kadar Himalaya buzullarının üçte ikisi tamamen eriyebilir.

Nepal ve Tibet'te meydana gelen korkunç buzul çığı, gezegenimizin en yüksek noktalarının bile iklim krizinden kurtulamayacağını göstererek, tüm dünya için geciktirilemez eylem zamanının geldiğini işaret eden ciddi bir uyarı zili oldu.

Sizce, Himalaya ve diğer dağ buzullarının erimesi Orta Asya'nın, özellikle Özbekistan'ın su ve iklim güvenliğini de doğrudan etkiler mi? Dünya devletlerinin iklim konusundaki vaatleri bu tür büyük doğal felaketleri durdurmaya yeterli mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve küresel ekolojiye dair bu önemli analizi tüm arkadaşlarınızla ve doğa severlerle paylaşın!