Çin'de insan boyunu aşan 2,2 metrelik dev pirinç türü yetiştirildi
Çin'in Hunan eyaletindeki deneme tarlalarında, tarım sektöründe gerçek bir sansasyon yaratan bir hasat elde edildi. Yerel ıslah uzmanları ve bilim insanları tarafından geliştirilen yeni hibrit pirinç saplarının boyu, bu yılki sonbahar sezonunda tam 2,2 metreye ulaştı.
Bu değer, sadece alışılagelmiş pirinç türlerinden iki kat daha uzun değil, aynı zamanda ortalama bir insan boyundan da önemli ölçüde yüksektir.
«Dev Pirinç»: Bilim ve ıslah mucizesi
Bu sıra dışı sonuç, uzun yıllara dayanan bilimsel araştırmaların ve karmaşık melezleme deneylerinin bir ürünüdür:
Rekor düzeyde yükseklik: Normal pirinç sapları 80–120 santimetre aralığında iken, Hunan tarlalarındaki yeni melez tür, 2,2 metrelik ağacımsı bir görünüme sahiptir;
Dayanıklı sap ve yüksek verim: Sapın aşırı uzun olması, rüzgar veya ağırlık nedeniyle yatmasına neden olmuyor; ıslah uzmanları, kök ve gövde sistemini özel ve dayanıklı bir yapıda geliştirmişlerdir;
Daha fazla tahıl kapasitesi: Sapın büyüklüğü, her başakta normalden çok daha fazla pirinç tanesinin olgunlaşmasına ve birim alandan elde edilen toplam hasat miktarının katlanarak artmasına hizmet etmektedir.
Gıda güvenliği ve Çin deneyiminin önemi
Çin, dünya genelinde tarım teknolojileri, ıslah ve gıda güvenliğinin sağlanması konusunda en ileri merkezlerden biri olarak kabul edilmektedir:
Bilime yapılan yatırım: Ülkede tarımsal genetik, melezleme ve yeni yüksek verimli türlerin yaratılmasına devlet düzeyinde büyük fonlar ve bilimsel altyapı ayrılmaktadır;
Küresel açlığa karşı yanıt: Arazi alanlarının sınırlı olduğu ve nüfusun arttığı bir dönemde, bu tür keşifler daha az topraktan birkaç kat daha fazla ürün alma imkanı sağlamaktadır;
Öğrenilmesi gereken bir deneyim: Günümüzde su kıtlığı ve iklim değişikliği risklerinin arttığı koşullarda, Çinli bilim insanlarının tarımsal sanayideki bu tür yenilikçi çalışmalarını incelemek ve yerel koşullara uyarlamak büyük önem taşımaktadır.
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