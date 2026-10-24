Çin'de insan boyunu aşan 2,2 metrelik dev pirinç türü yetiştirildi

Çin'in Hunan eyaletindeki deneme tarlalarında, tarım sektöründe gerçek bir sansasyon yaratan bir hasat elde edildi. Yerel ıslah uzmanları ve bilim insanları tarafından geliştirilen yeni hibrit pirinç saplarının boyu, bu yılki sonbahar sezonunda tam 2,2 metreye ulaştı.

Bu değer, sadece alışılagelmiş pirinç türlerinden iki kat daha uzun değil, aynı zamanda ortalama bir insan boyundan da önemli ölçüde yüksektir.

«Dev Pirinç»: Bilim ve ıslah mucizesi

Bu sıra dışı sonuç, uzun yıllara dayanan bilimsel araştırmaların ve karmaşık melezleme deneylerinin bir ürünüdür:

Rekor düzeyde yükseklik: Normal pirinç sapları 80–120 santimetre aralığında iken, Hunan tarlalarındaki yeni melez tür, 2,2 metrelik ağacımsı bir görünüme sahiptir;

Dayanıklı sap ve yüksek verim: Sapın aşırı uzun olması, rüzgar veya ağırlık nedeniyle yatmasına neden olmuyor; ıslah uzmanları, kök ve gövde sistemini özel ve dayanıklı bir yapıda geliştirmişlerdir;

Daha fazla tahıl kapasitesi: Sapın büyüklüğü, her başakta normalden çok daha fazla pirinç tanesinin olgunlaşmasına ve birim alandan elde edilen toplam hasat miktarının katlanarak artmasına hizmet etmektedir.

Gıda güvenliği ve Çin deneyiminin önemi

Çin, dünya genelinde tarım teknolojileri, ıslah ve gıda güvenliğinin sağlanması konusunda en ileri merkezlerden biri olarak kabul edilmektedir: