Çinli adam hapse girmemek için kendi cenaze törenini düzenledi

·14·Dünya
Çinli adam hapse girmemek için kendi cenaze törenini düzenledi

Çin'de alkollü araç kullandığı için hapis cezasıyla karşı karşıya kalan bir adam, yasal sorumluluktan kaçmak amacıyla kendi ölümünü sahteledi. Hatta ailesini de planına dahil ederek sahte bir cenaze töreni düzenledi. Ancak bu sıra dışı plan onu cezadan kurtarmaya yetmedi.

Hunan eyaleti polisi, geçtiğimiz yılın ocak ayında meydana gelen bu olayın detaylarını kısa süre önce açıkladı. Si soyadlı adam, polis tarafından durdurulmuş ve alkollü araç kullandığı için gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde, daha önce de iki kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Bu nedenle üçüncü ihlali için hapis cezası bekliyordu.

Kefaletle serbest bırakılan Si, hapse girme korkusuyla cezadan kaçmak için radikal bir yöntem seçti. Ailesini, kendi ölümünü ve cenaze törenini sahtelemeye ikna etti. Plana göre herkes onun öldüğünü sanacak, kendisi ise polisten saklanacaktı.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında Si ve ailesi planı uygulamaya koydu. Önce bir tabut satın aldılar. Ardından adam evinde ölümünü gerçekçi göstermeye çalıştı: etrafa boş ilaç kutuları saçtı, nefesini uzun süre tutma egzersizleri yaptı ve vücudunu soğuk tutmak için özel ekipmanlar kullandı. Bu yolla aşırı dozda ilaç alarak ölmüş gibi görünmeyi hedefliyordu.

Bazı komşular daha sonra polise Si'nin cesedini gördüklerini söylediler. Ancak annesi ve büyükannesi, yüzünü bir bezle örterek ilaçların etkisiyle yüzünün değiştiğini bahane ettiler. Cenaze töreni aynı gün gerçekleştirildi. Tabut toprağa verilirken Si çoktan Yunnan eyaletine doğru yola çıkmıştı.

Ancak sahte ölüm planında bir dizi şüpheli nokta vardı. Örneğin, tabut Si 'ölmeden' önce satın alınmıştı ve ailesi ne ambulans çağırmış ne de polise haber vermişti. Bu durumlar kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti.

Yapılan incelemelerde, Si için bir ölüm belgesi düzenlenmediği ve cesedinin yakıldığına dair hiçbir kayıt bulunmadığı tespit edildi. Komşuların hiçbirinin cenazeden önce yüzünü görmemiş olması da şüpheleri artırdı. Güvenlik kamerası kayıtları ve banka verileri ise adamın hayatta olduğunu doğruladı. Bunun üzerine polis arama çalışmalarını başlattı.

Si, bu yılın nisan ayında yakalandı. Mahkeme onu beş ay hapis cezasına ve 20 bin yuan, yani yaklaşık 3 bin dolar para cezasına çarptırdı.

Şu anda annesi ve büyükannesi hakkında da ayrı bir cezai soruşturma yürütülüyor. İkisi de suçluya yardım etmek ve onu saklamakla suçlanıyor.

Böylece, alkollü araç kullandığı için cezadan kaçmaya çalışan adamın sıra dışı planı, onu daha ciddi yasal sorunlarla karşı karşıya bıraktı.

ÇinHunanSi SoyadıAlkollü Araç KullanmaAdli Vaka
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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