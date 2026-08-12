Böylesi daha önce görülmedi: Çin'de bir çocuk burnuna şifreli kilit taktı (video)

·83·Dünya
Böylesi daha önce görülmedi: Çin'de bir çocuk burnuna şifreli kilit taktı (video)

Çocukların merakı ve yaramazlığı bazen beklenmedik, hatta şoke edici durumlara yol açabilir. Küçük çocukların burunlarına LEGO parçaları, küçük toplar, kalem kapakları veya kâğıt parçaları sokması sıkça görülür. Ancak bir çocuğun burnuna metal şifreli kilit sıkıştığını daha önce duymuş muydunuz?

Çin'in Hunan eyaletindeki Huaihua kentinin itfaiyecileri de görevleri sırasında ilk kez böyle şaşırtıcı bir olayla karşılaştı.

«Boğa-Kral» rolü ve kilitlenen burun

Küçük çocuğun ağır ve sert metal şifreli kilidi burnuna nasıl soktuğu tam olarak bilinmiyor. Çevresindekilerin tahminine göre çocuk, popüler efsanelerdeki «İblisler Kralı-Boğa» karakterini canlandırmaya çalışmış ve kilidi burnuna piercing ya da yüzük gibi takmış.

Böylesi daha önce görülmedi: Çin'de bir çocuk burnuna şifreli kilit taktı (video)

Ne yazık ki oyun sırasında kilit aniden kapanmış ve onu geri çıkarmak tamamen imkânsız hâle gelmiş.

Ebeveynler ve kurtarma ekiplerinin hassas operasyonu

Çocuk kilidi kendi başına çıkarmayı birkaç kez denedi, ancak başaramayınca ağlayarak anne babasından yardım istedi. Ebeveynleri de çocuğun burnunda ağrıya veya ciddi yaralanmaya yol açmaktan korktukları için yerel itfaiye ve kurtarma hizmetlerine başvurmak zorunda kaldı.

Olay yerine gelen profesyonel itfaiyeciler için de bu görev oldukça zor ve sorumluluk gerektiren bir işti:

  1. İnceleme ve risk değerlendirmesi: Kurtarma ekipleri, metal nesneyi sertçe çekmenin veya baskı uygulamanın çocuğun burun kemiğini delebileceğini ya da yumuşak dokularına ciddi zarar verebileceğini fark etti.

  2. Kuyumcu titizliğinde çözüm: Sonunda kurtarma ekipleri, özel hidrolik aletler ve normal keskin makaslar kullanarak metal kilidi aşama aşama ve son derece dikkatli bir şekilde kesmeye karar verdi.

«Bunu bir daha asla yapmayacağım!»

Şaşırtıcı olan, minik «kahramanın» bu hassas ve tehlikeli operasyon boyunca son derece sakin davranmasıydı. Kurtarma ekipleri kilidi kesip onu özgür bıraktıktan sonra çocuk gözyaşları ve heyecan içinde bir daha asla burnuna hiçbir şey sokmayacağına yemin etti.

Bu olay, küçük yaştaki çocukları küçük ve tehlikeli metal nesnelerle yalnız bırakmamaları konusunda ebeveynlere bir kez daha uyarıda bulunuyor.

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HuaihuaHunanÇinLEGO
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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