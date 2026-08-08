2,71 metrelik saç: Boyundan bile uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde

·353·Dünya
2,71 metrelik saç: Boyundan bile uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde

Dünyanın en uzun saçlı kadınlarından biri, 2 metre 71 santimetrelik saçlarıyla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Ölçüm sonuçları, saçlarının neredeyse yere kadar uzandığını gösterdi.

Kadının saçları belinin oldukça altına kadar iniyor ve hatta boyundan bile uzun. Bu sonuca ulaşmak için saçlarına yıllarca düzenli bakım yapmak, onları korumak ve uzatmak gerekti.

Sosyal medyada yayılan fotoğraf ve videolar, kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırdı. Özellikle saç uzunluğunun kadının boyunu aşması, birçok kişinin dikkatini çekti.

2 metre 71 santimetrelik saçı yıkamak, kurutmak ve günlük hayatta taşımak kolay değil. Buna rağmen kadın saçlarını kısaltmayı planlamıyor ve uzatmaya devam ediyor.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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