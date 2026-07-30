Japon Çiftçiler Pirinç Tarlalarında Sanat Eserleri Yaratarak Herkesi Hayrete Düşürüyor

·28·Dünya
Japon Çiftçiler Pirinç Tarlalarında Sanat Eserleri Yaratarak Herkesi Hayrete Düşürüyor

Japon çiftçiler, farklı renklerdeki pirinç çeşitlerini kullanarak çeltik tarlalarında devasa resimler oluşturuyor. Bu sanat türü "tambo-art" olarak bilinmektedir.

Çiftçiler önce tasvirin şemasını hazırlar. Ardından her renge uygun pirinç çeşidi belirlenen yere ekilir. Filizler büyüdükçe tarlada bütün bir resim veya geniş bir kompozisyon görünmeye başlar.

Bu girişim 1990'lı yıllarda Inakadate köyünde yerel turizmi geliştirmek amacıyla başlatıldı. Fikir beklenildiği gibi ilgi uyandırdı ve daha sonra Japonya'nın diğer bölgelerine de yayıldı.

Günümüzde bu tür eserler Güney Kore ve Çin'de de yaratılıyor. Pirinç tarlalarındaki tasvirler özellikle yukarıdan bakıldığında tam olarak ortaya çıkıyor.

JaponyaTambo ArtPirinç Tarlası SanatıInakadateTarım Turizmi
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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