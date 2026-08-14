Çinli Adam Hapse Girmemek İçin Ölümünü Sahnelenmiş Gibi Gösterdi

Çin’in Hunan eyaletinde bir adam, alkollü araç kullanmaktan sorumlu tutulmamak için kendi ölümünü sahneledi. Ancak karmaşık plan polis soruşturması sırasında ortaya çıkarıldı ve adam yakalandı.

Çin polisinin açıklamasına göre, yalnızca Si soyadıyla tanımlanan şüpheli kısa süre önce alkollü araç kullandığı için gözaltına alındı. Soruşturma sırasında daha önce de iki kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.

Üçüncü kez yakalandıktan sonra hapis cezasından korkan adam, cezadan kurtulmak için kendi ölümünü sahtelemeye karar verdi. Planını gerçekleştirmek için aile üyelerinden de yardım aldı.

Polisin açıklamasına göre şüpheli, önceden bir tabut satın aldı, evinin çevresine boş ilaç kutuları saçtı ve aşırı dozda ilaç alarak öldüğü izlenimini yaratmaya çalıştı.

Cenaze töreni de sahnelendi

Plana göre adamın annesi ve büyükannesi, cenaze sırasında yüzünü bir bezle örttü. Komşularına, ilaçların etkisi nedeniyle yüzünün ciddi şekilde zarar gördüğünü söylediler.

Aynı gün aceleyle bir cenaze töreni düzenlendi. Ancak adam bu sırada gizlice başka bir eyalete kaçtı.

Müfettişler bir dizi şüpheli durumu tespit ettikten sonra olayın gerçek ayrıntılarını araştırmaya başladı. Tabutun sözde ölümden önce satın alındığı, ambulans çağrılmadığı, polise haber verilmediği ve ölüm ya da cenazeyle ilgili resmi bir kaydın bulunmadığı ortaya çıktı.

Komşulardan alınan bilgiler ve güvenlik kameralarının görüntülerinin incelenmesi sonucunda polis, adamın hayatta olduğunu tespit etti. Bunun üzerine adam başka bir bölgede yakalandı.

Mahkeme adamı beş aylık hapis cezasına çarptırdı ve ona 20 bin yuan para cezası verdi. Ayrıca onu sakladıkları ve kolluk kuvvetlerinden bilgi gizlemeye yardım ettikleri şüphesiyle annesi ve büyükannesi hakkında da hukuki süreç başlatıldı.

Böylece hapis cezasından kurtulmak için kendi ölümüyle ilgili bir senaryo hazırlayan adamın planı, komşuların verdiği bilgiler ve güvenlik kameraları sayesinde ortaya çıkarıldı.