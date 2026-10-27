Çinli girişimci motosikletle su üzerinde 40,74 kilometre giderek dünya rekoru kırdı

Çinli girişimci ve ZXMOTO motosiklet şirketinin kurucusu Zhang Xue, özel olarak modifiye edilmiş bir motosikletle nehir suyu üzerinde 40,74 kilometre mesafe katederek Guinness Dünya Rekoru kırdı. Bu bilgi, Çin'in Xinhua haber ajansı tarafından bildirildi.

Bu deneme, 25 Ekim'de Çin'in Hunan eyaletindeki Huaihua şehri, Mayang-Miao Özerk İlçesi sınırlarında bulunan Jinjiang Nehri'nde gerçekleştirildi. Zhang Xue, MX450 model motosikletiyle açık su üzerinde durmaksızın ilerleyerek, önceki 31,8 kilometrelik rekoru geride bıraktı.

Motosiklet, su üzerinde hareket edebilmesi için özel olarak yeniden donatıldı. Araca su üzerinde kayarak ilerlemesini sağlayan amfibi aparatlar takıldı, yakıt deposu büyütüldü ve su geçirmez koruma sistemi geliştirildi. Motosikletin arka tekerleğindeki özel dişler, suyu geriye iterek ileri doğru harekete yardımcı oldu.

Rekorun kırılması sürecinde Guinness Dünya Rekorları temsilcileri hazır bulundu. Mesafe; GPS verileri, zaman kayıtları ve video görüntüleri aracılığıyla doğrulandı.

Zhang Xue'nin su üzerinde motosiklet sürme denemeleri 2009 yılında başladı. O zamanlar birkaç kez deneme yapmış ancak en fazla 20 metre mesafe katedebilmişti. 17 yıl sonra ise hedefine ulaştı.

Zhang Xue, bu seferki temel amacının hızı artırmak değil, tüm mesafeyi istikrarlı ve güvenli bir şekilde geçmek olduğunu belirtti. Ekibi, motosikleti hazırlamak ve test etmek için aylarca çalıştı.