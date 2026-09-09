Kazakistan'da «Aytkhojin» adlı yeni bir patates çeşidi geliştirildi

·2·Dünya
Kazakistan'da «Aytkhojin» adlı yeni bir patates çeşidi geliştirildi

Kazak bilim insanları, yüksek verimliliği ve hastalıklara karşı direnciyle öne çıkan yeni bir patates çeşidi geliştirdi. Yeni çeşit, yerel toprak ve iklim koşullarına uyarlanmış olmasıyla da önem taşıyor. Konuyla ilgili açıklama Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı tarafından yapıldı.

Belirtildiğine göre, yeni patates çeşidi «Aytkhojin» olarak adlandırıldı. Bu çeşit, Kazakistan Meyve ve Sebzecilik Araştırma Enstitüsü ile Murat Aytkhojin Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Enstitüsü uzmanlarının iş birliğiyle geliştirilmiştir.

Bilim insanları yeni çeşidi geliştirirken öncelikle, Kazakistan'ın toprak ve iklim koşullarına iyi uyum sağlayabilen, verimli ve çeşitli hastalıklara karşı dayanıklı patates yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Yeni çeşidin geliştirilme sürecinde geleneksel ıslah yöntemlerinin yanı sıra modern biyoteknolojik ve moleküler genetik teknolojilerden de yararlanılmıştır. Bu yöntemler, patatesin önemli özelliklerinin daha etkili bir şekilde seçilmesine ve yeni çeşidin gerekli niteliklerinin oluşturulmasına olanak sağlamıştır.

Bildirildiğine göre, söz konusu araştırmalar 267 numaralı bütçe programı ve 2024–2026 yıllarını kapsayan programlı hedefli finansman projesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Projenin temel hedeflerinden biri, patates, sebze ve bostan bitkileri yetiştiriciliğinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, ıslah ve tohumculuk sisteminin iyileştirilmesi ile tarımda modern agroteknolojilerin yaygınlaştırılmasına da özel önem verilmiştir.

Yeni «Aytkhojin» çeşidi, Kazakistan koşullarında yüksek verim alma, hastalıklara dayanıklı ürün yetiştirme ve modern ıslah teknolojilerinin etkin kullanımı konusundaki bilimsel çalışmaların bir sonraki sonucu olmuştur.

KazakistanPatatesAytkhojinMoleküler BiyolojiBiyoteknolojiTarımIslah
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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