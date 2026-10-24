“Atlantik değil, Trump Okyanusu”: Google CEO’su, Trump’ın sıra dışı teklifini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump ile Google CEO'su Sundar Pichai arasında gerçekleşen telefon görüşmesi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Beyaz Saray lideri, dünyanın en büyük ikinci okyanusu olan Atlantik Okyanusu'nun adını resmen «Trump Okyanusu» olarak değiştirmeyi teklif etti, ancak teknoloji devi bu fikri kabul etmedi.

«Birçok ülkenin kıyısını yıkıyor»: Pichai'nin ret cevabı

Telefon görüşmesinin detaylarına göre, şirket yöneticisi coğrafi ve uluslararası normları gerekçe gösterdi:

Başkanın talebi: Trump, haritalarda Atlantik Okyanusu'nun kendi adıyla yeniden adlandırılmasını önerdi;

Sundar Pichai'nin gerekçesi: Google CEO'su, Atlantik Okyanusu'nun sadece ABD'nin değil, onlarca bağımsız devletin ve birkaç kıtanın kıyılarını yıkayan uluslararası bir bölge olduğunu hatırlatarak bu teklifi destekleyemeyeceğini belirtti.

Google daha önce isimleri değiştirdi mi?

Belirtildiğine göre, Google şirketi daha önce Donald Trump'ın bazı coğrafi nesnelerle ilgili taleplerini yerine getirmişti:

Meksika Körfezi: Daha önce şirket, başkanın talebi üzerine Meksika Körfezi'nin adında düzeltme yapmıştı;

Ontario Gölü: Kuzey Amerika'daki ünlü Ontario Gölü'nün haritalardaki isimlendirilmesi konusunda da benzer değişikliklerin yapıldığı kaydedildi.

Ancak dünya çapında stratejik bir su havzası olan Atlantik Okyanusu'nun yeniden adlandırılması, uluslararası hukuk ve haritacılık kurallarına aykırı olduğu için teknoloji devi tarafından reddedildi.