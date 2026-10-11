Trump, Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nun ismini 'değiştirmeyi' önerdi

·87·Dünya
Trump, Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nun ismini 'değiştirmeyi' önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nun isminin "Trump Okyanusu" veya "Amerika Kıtaları Okyanusu" olarak değiştirilebileceğini söyledi. Bu açıklamayı 10 Ekim'de Tennessee eyaletinin Clarksville şehrinde düzenlenen bir mitingde yaptı. Konuyla ilgili haberi The Washington Post duyurdu.

Trump konuşmasında, ABD'de kendi adını taşıyan bir körfez ve göl bulunduğunu hatırlatarak, şimdi bir okyanus ve nehre de aynı ismin verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bir nehre ihtiyacımız var. Bir okyanusa ihtiyacımız var," dedi.

Ardından başkan, Atlantik veya Pasifik okyanuslarından birinin isminin değiştirilebileceğini belirterek "Trump Okyanusu" veya "Amerika Kıtaları Okyanusu" gibi seçenekler sundu. Başkanlık süresi sona ermeden önce ABD'nin kendi adını taşıyan bir okyanusa sahip olması gerektiğini ifade etti.

Trump daha önce de Meksika Körfezi'ni "Amerika Körfezi" olarak yeniden adlandırma girişiminde bulunmuştu. Yeni düşüncesi, coğrafi yerlerin isimlerini değiştirme konusundaki önceki girişimlerini anımsattı.

Ancak şu ana kadar Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nun isminin değiştirilmesine yönelik resmi bir karar açıklanmadı. Trump'ın mitingdeki sözleri şimdilik bir öneri olarak kalıyor.

Donald TrumpTrump OkyanusuAtlantik OkyanusuPasifik OkyanusuABD
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Adada ebedi askeri kontrol: Trump, Danimarka ve Grönland tarihi anlaşmayı imzaladıAdada ebedi askeri kontrol: Trump, Danimarka ve Grönland tarihi anlaşmayı imzaladı23 Eylül 06:53Beyaz Saray'da Xi Jinping Onuruna Resmi Ziyafet: Tarihi Kadeh Kaldırma AnlarıBeyaz Saray'da Xi Jinping Onuruna Resmi Ziyafet: Tarihi Kadeh Kaldırma Anları25 Eylül 07:59Kuzey Kore Japon Denizi'ne füze fırlattı: ABD Pyongyang'a nasıl tepki verdi?Kuzey Kore Japon Denizi'ne füze fırlattı: ABD Pyongyang'a nasıl tepki verdi?12 Eylül 17:35Trump, Çin aracılığıyla KDP ile diyaloğu yeniden başlatmak istiyor: Gizli anlaşma nasıl olacak?Trump, Çin aracılığıyla KDP ile diyaloğu yeniden başlatmak istiyor: Gizli anlaşma nasıl olacak?19 Eylül 19:23«Soğuk Savaş dönemi geri dönüyor»: ABD, Grönland'daki terk edilmiş askeri üssünü yeniden açıyor«Soğuk Savaş dönemi geri dönüyor»: ABD, Grönland'daki terk edilmiş askeri üssünü yeniden açıyor22 Eylül 16:26Dünyanın en yağışlı ülkeleri sıralaması açıklandıDünyanın en yağışlı ülkeleri sıralaması açıklandı2 Eylül 15:31
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
İran'da blog yazarına idam cezası: Davası kamuoyunu şoke etti
İran'da blog yazarına idam cezası: Davası kamuoyunu şoke etti