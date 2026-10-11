Trump, Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nun ismini 'değiştirmeyi' önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nun isminin "Trump Okyanusu" veya "Amerika Kıtaları Okyanusu" olarak değiştirilebileceğini söyledi. Bu açıklamayı 10 Ekim'de Tennessee eyaletinin Clarksville şehrinde düzenlenen bir mitingde yaptı. Konuyla ilgili haberi The Washington Post duyurdu.

Trump konuşmasında, ABD'de kendi adını taşıyan bir körfez ve göl bulunduğunu hatırlatarak, şimdi bir okyanus ve nehre de aynı ismin verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bir nehre ihtiyacımız var. Bir okyanusa ihtiyacımız var," dedi.

Ardından başkan, Atlantik veya Pasifik okyanuslarından birinin isminin değiştirilebileceğini belirterek "Trump Okyanusu" veya "Amerika Kıtaları Okyanusu" gibi seçenekler sundu. Başkanlık süresi sona ermeden önce ABD'nin kendi adını taşıyan bir okyanusa sahip olması gerektiğini ifade etti.

Trump daha önce de Meksika Körfezi'ni "Amerika Körfezi" olarak yeniden adlandırma girişiminde bulunmuştu. Yeni düşüncesi, coğrafi yerlerin isimlerini değiştirme konusundaki önceki girişimlerini anımsattı.

Ancak şu ana kadar Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nun isminin değiştirilmesine yönelik resmi bir karar açıklanmadı. Trump'ın mitingdeki sözleri şimdilik bir öneri olarak kalıyor.