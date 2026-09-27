Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki çıkmazdan kurtulmak için ABD ile şartlarını açıkladı

·1·Dünya
Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki çıkmazdan kurtulmak için ABD ile şartlarını açıkladı

Dünyanın en önemli petrol ve ticaret arteri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki keskin jeopolitik çatışma, belirleyici aşamasına giriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı açıklamada, yaşanan tehlikeli çıkmazdan ancak ABD ile doğrudan müzakereler yoluyla çıkılabileceğini açıkça ilan etti. Bakan, Tahran'ın taleplerinin net olduğunu ve boğazdan gemi trafiğinin yeniden başlamasının sadece bu şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Arakçi, arabulucuların henüz Washington'un resmi nihai pozisyonunu iletmediğini ve sonraki kararların bu cevaba göre alınacağını belirtti.

Tahran'ın boğazı açmak ve askeri faaliyetleri durdurmak için 7 günlük somut bir plan önerdiği, ancak The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın bu girişimini reddettiği öğrenildi. Ayrıca Tahran, gelecekteki müzakerelerde nükleer programından, özellikle uranyum zenginleştirme ve bunu ülkeden çıkarma konusundan kesinlikle vazgeçmeyeceğini kararlılıkla bildirdi.

«7 günlük plan, Trump'ın vetosu ve uranyum zenginleştirme»: Hürmüz krizinin 5 ana noktası

İran Dışişleri Bakanı'nın açıklaması ve müzakereler etrafındaki en önemli resmi gerçekler:

  • Müzakereler — tek çıkış yolu: Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi sadece diplomatik bir anlaşmanın çözebileceğini belirtti;

  • Tahran'ın 7 günlük özel planı: Temel önlemlerin 4-5 günde tamamlanması, 6. günde boğazın açılması ve 7. günde nihai barış anlaşmasının imzalanması teklif edildi;

  • Donald Trump'ın reddi: WSJ'nin yazdığına göre, ABD Başkanı boğazı açma ve 7 günlük ateşkes teklifini kabul etmedi;

  • Nükleer programdaki «kırmızı çizgi»: İranlı yetkililer, uranyum zenginleştirmeyi durdurmayacaklarını ve stokları ülkeden çıkarmayacaklarını açıkladı;

  • Barış mutabakatının çöküşü: Haziran ayında Pakistan arabuluculuğunda yapılan ateşkes ve mutabakat Temmuz ayında Trump tarafından iptal edilmiş, Tahran ise anlaşmanın geçerliliğini yitirdiğini doğrulamıştı.

Hürmüz Boğazı ve müzakereler: İran'ın talepleri ve ABD pozisyonunun karşılaştırması

Bölgedeki çatışma ve tarafların yaklaşımları tablosu:

Göstergeler ve yönler

İran İslam Cumhuriyeti'nin pozisyonu

ABD ve Donald Trump yönetiminin yaklaşımı

Hürmüz Boğazı'nı açma mekanizması

7 günlük aşamalı plan ve müzakereler

İran'ın teklifini reddetmek, baskıyı sürdürmek

Nükleer program ve uranyum stokları

Uranyum zenginleştirmeyi durdurmamak ve dışarı çıkarmamak

Nükleer faaliyetlerin tamamen kısıtlanması ve denetim talebi

Diplomatik diyalog şartları

Eşit haklı müzakereler; «güç kullanımını ve tehdidi reddetmek»

Kesin pozisyon, maksimum baskı ve güç gösterisi

Arabulucular aracılığıyla iletişim

Washington'un resmi nihai cevabı bekleniyor

Doğrudan talepler ve müdahalenin durdurulması

Önceki ateşkes anlaşmalarının akıbeti

Temmuz ayındaki karardan sonra «mutabakat fiilen mevcut değil»

Haziran ateşkesinin süresinden önce sona erdiğinin ilanı

Jeopolitik ve enerji ekspertizi: Hürmüz müzakereleri neden dünya piyasasını sarsıyor?

Uluslararası siyaset bilimciler, askeri analistler ve petrol piyasası uzmanlarının sonuçları:

  • «Dünya petrolünün ana boğazı»: Dünya petrol ihracat hacminin yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmaktadır; boğazın kapanması veya gemi trafiğinin durması petrol fiyatlarının keskin bir şekilde artmasına ve küresel ekonomik krize neden olur, bu nedenle Arakçi müzakereleri tek çözüm olarak göstermektedir;

  • Trump'ın maksimum baskı taktiği: Donald Trump'ın 7 günlük geçici planı reddetmesi, Washington'un yarım yamalak değil, İran'ın askeri ve nükleer programlarını tamamen durduracak büyük ve tavizsiz bir anlaşmaya varma niyetini ifade etmektedir;

  • Pezeşkiyan ve Tahran'ın psikolojik sabrı: Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın «güç kullanımı ve zorlama olmaksızın müzakerelere hazırız» şeklindeki açıklaması, Tahran'ın baskı altında teslim olmayacağını, ancak geniş çaplı bir savaştan kaçınmak için diplomatik kanalları sonuna kadar açık tutacağını göstermektedir.

Sizce ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı ve nükleer program gerilimi barışçıl müzakerelerle çözülür mü, yoksa Donald Trump'ın reddi bölgeyi yeni bir büyük çatışmaya mı sürükler? İran'ın uranyum konusundaki pozisyonundan geri adım atmaması gelecekteki anlaşmaları nasıl etkiler? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya enerji güvenliği için son derece önemli olan bu diplomatik analizi herkesle paylaşın!

Abbas ArakçiHürmüz BoğazıDonald Trumpİran Nükleer ProgramıDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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