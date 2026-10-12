Trump okyanusun adını da değiştirmek istiyor: «Trump Okyanusu» mu geliyor?

ABD Başkanı Donald Trump, coğrafi isimlerin değiştirilmesi konusunda bir başka sansasyonel fikir daha ortaya attı. Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nu «Trump Okyanusu» olarak adlandırmanın mümkün olduğunu söyledi ve bu işi başkanlık dönemi sona ermeden gerçekleştirmek istediğini belirtti. Ancak bu teklif henüz resmi bir karar değil, sadece kamuoyu önünde dile getirdiği bir fikirdir.

Trump'ın 10 Ekim'de Tennessee eyaletinin Clarksville şehrinde düzenlenen mitingde söyledikleri uluslararası medyanın dikkatini çekti. Ona göre, ülkede daha önce değiştirilen su kütlesi isimlerine ek olarak, bir okyanus ve bir nehrin adının değiştirilmesi fikri de değerlendirilebilir.

«Trump Okyanusu» mu yoksa «Amerika Okyanusu» mu?

Trump, destekçileri önündeki konuşmasında önceki isim değişikliklerine değinerek, sırada okyanus ismini de yenilemeyi düşündüğünü söyledi.

«Bir körfezimiz var, güzel bir gölümüz de var. Şimdi birisi nehir de lazım dedi. Bize nehir ve okyanus lazım» şeklinde ifadeler kullanan ABD Başkanı, bu yönde bir fikir beyan etti.

Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nu seçebileceğini belirterek, yeni isim olarak «Trump Okyanusu» veya «Amerika Okyanusu» seçeneklerinden bahsetti. Bu sözleri mitingde gülüşmeler ve alkışlarla karşılandı.

Trump daha önce de coğrafi isimleri değiştirmeye çalışmıştı

Bu fikir, Trump'ın coğrafi isimlerle ilgili ilk girişimi değil. Ocak 2025'te Meksika Körfezi'ni ABD topraklarında «Amerika Körfezi» olarak adlandırmak için bir kararname imzaladı. Alaska'daki Denali zirvesinin adı da ABD federal isimlendirme sisteminde McKinley ismiyle geri getirildi.

2026 yılında ise Ontario Gölü'nü «Amerika Gölü» olarak yeniden adlandırma fikrinin de ortaya atıldığına dair haberler yayıldı. Bu tür girişimler, ABD'deki coğrafi isimler etrafındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Okyanusun adını değiştirmek mümkün mü?

Burada önemli bir nokta var: ABD hükümeti kendi topraklarındaki coğrafi nesnelerin resmi isimlendirilmesi konusunda kararlar alabilir. Ancak uluslararası bir su kütlesinin adını dünya çapında değiştirmek oldukça karmaşık bir meseledir.

Örneğin, Meksika Körfezi ile ilgili ABD'de alınan isimlendirme kararı, diğer ülkeleri ve uluslararası kuruluşları otomatik olarak bu ismi kullanmaya zorlamaz. Associated Press ajansı da körfezin tarihi ismini koruyacağını ve ABD'de kullanılan yeni ismi ayrı bir not olarak belirteceğini bildirdi.

Bu nedenle Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nun adını «Trump Okyanusu» olarak değiştirme fikrinin gerçekleşmesi sadece Trump'ın beyanına bağlı değildir. Henüz okyanus isminin değiştirildiğine dair resmi bir karar açıklanmadı.

Başkanlık süresi bitene kadar yetişir mi?

Trump, bu girişimi başkanlık süresi sona ermeden gerçekleştirmek istediğini belirtti. Ancak teklifinin hangi resmi süreçlerden geçeceği, hangi okyanusun seçileceği veya uluslararası düzeyde tanınıp tanınmayacağı henüz bilinmiyor.

Sonuç olarak, «Trump Okyanusu» henüz haritalardaki yeni resmi isim değil, ABD başkanı tarafından dile getirilen bir fikir olarak kalmaya devam ediyor. Eğer girişim devam ettirilirse, coğrafi isimler ve uluslararası tanınma meselesi bir kez daha dünya gündemine gelebilir.