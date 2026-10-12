Florida'da balıkçı turuncu bir köpekbalığı yakaladı

Atlantik Okyanusu üzerinde sabah sisi alçaktan asılı duruyor, Florida kıyılarını kalın bir örtü gibi kaplıyor ve gökyüzü ile deniz arasındaki sınırı neredeyse görünmez kılıyordu. Mike Hendris, fiberglas teknesini sığ su altı kayalıkları arasında yavaşça yönlendiriyor, motorun alçak sesi son derece sakin okyanus üzerinde yankılanıyordu. Gökyüzünde tek bir kuş bile uçmuyor, uzaklara uzanan su yüzeyinde başka tekneler görünmüyordu.

Uzun yıllar boyunca bu yalnızlık, Mike için kendine has bir sığınak olmuştu. Karmaşık günlük hayattan biraz uzaklaşmak, huzur bulmak ve doğayla baş başa kalmak için tam da bu yeri seçerdi. Ancak bugünkü sessizlik öncekilerden farklıydı. Çevredeki ağır sükunet sanki bir şeyi gizliyor, Mike'ı birileri izliyormuş gibi tuhaf bir his uyandırıyordu.

Denizin karanlık derinliklerinde ne vardı?

Teknesini su altındaki derin bir uçurumun üzerine getirdiğinde Mike motoru durdurdu. Ardından oltasına yemini taktı ve ağırlığı kararan suya bıraktı. Kurşun ağırlık, ışığın ulaşmadığı derinliklere doğru gittikçe daha derine iniyordu.

O anda deniz yüzeyinden aniden soğuk bir rüzgar esti. Su yüzeyinde küçük dalgalar oluştu, Mike'ın kollarında ise soğuktan ürperme hissi uyandı. Çevredeki durum daha da gizemli bir hal aldı.

Siyah kahvesinden bir fincan doldurup teknenin yan tarafına yaslandı. Gözlerini oltaya dikmiş, ucunun hafif dalgaların etkisiyle yavaşça sallanışını izliyordu.

Mike henüz bu sessizliğin ardında nasıl bir sırrın gizli olduğunu bilmiyordu. Ancak teknenin altında, suyun karanlık derinliklerinde devasa bir canlı hareket ediyordu. Gittikçe yaklaşıyor, sanki net bir hedefle oltadaki yeme doğru yüzüyordu. Hiç uyarı vermeden, Mike'ın sağlam oltasının ucu aniden okyanusun dibine doğru eğildi. Makaradan misina şiddetle boşalırken, gerginliği kulakları tırmalayan bir çığlık sesi çıkarıyordu. Olta elinden kayıp gitmek üzereyken Mike ileri atıldı ve onu sıkıca kavradı. Oltaya takılan canlı, yirmi yıllık balıkçılık tecrübesinde yakaladığı herhangi bir mercan veya orfozdan çok daha ağır ve güçlüydü.

Ayaklarını tekne zeminine sıkıca dayayıp oltayı sertçe çekti. O anda oltanın diğer ucundaki canlının kaslı gövdesiyle güçlü ve kesintisiz bir direniş gösterdiğini hissetti. Yaratık, hafif akıntıya karşı durarak küçük teknesini birkaç metre sürükledi.

Mike misinanın her santimini geri çekmeye çalışırken alnından terler dökülüyor, omuzları devasa bir zorlanmayla sızlıyordu.

— Bu lanet şeye ne takıldı böyle? — dedi rüzgara doğru.

Bu sıradan bir balık avı değildi. Sanki durmak istemeyen, suyun altına batmış devasa bir motoru çekip çıkarmaya çalışıyor gibiydi.