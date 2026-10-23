Trump, Atlantik Okyanusu'nun adını değiştirmek istedi, Google reddetti

·18·Dünya
Trump, Atlantik Okyanusu'nun adını değiştirmek istedi, Google reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Atlantik Okyanusu'nun adını değiştirme konusunu Google yönetimiyle görüştüğünü söyledi. İddiaya göre, şirket CEO'su Sundar Pichai bu teklifi reddetti. Konuyla ilgili haberi The Guardian duyurdu.

Trump, bu açıklamayı 21 Ekim'de Güney Carolina'daki bir mitingde yaptı. Google CEO'su Sundar Pichai ile iletişime geçerek Atlantik Okyanusu'nun isminin değiştirilip değiştirilemeyeceğini sorduğunu belirtti.

Trump olayı şu sözlerle anlattı: "Atlantik Okyanusu'nun adını değiştirmeyi ciddi şekilde düşündük ve Google Haritalar'ı aradım. Sundar'a 'Atlantik Okyanusu hakkında düşünüyorum, bunu yapabilir misiniz?' dedim."

Başkan, Pichai'nin bu sefer teklifi gerçekleştiremeyeceğini belirttiğini ifade etti. Trump, Pichai'nin cevabını şöyle aktardı: Okyanuslar diğer coğrafi nesnelerden farklıdır çünkü birçok ülkenin kıyısına uzanırlar. Bu nedenle Google yöneticisi, kendisinden böyle bir talepte bulunmamasını istedi.

Trump, Atlantik Okyanusu'nun adını değiştirme fikrinden vazgeçeceğini söyledi. Ancak Pasifik Okyanusu'nu "Amerikan Okyanusu" olarak adlandırma fikrinden de bahsetti.

Daha önce Trump yönetimi, Meksika Körfezi'ni "Amerikan Körfezi" olarak yeniden adlandırmaya karar vermişti. Daha sonra Ontario Gölü'nün adını "Amerikan Gölü" olarak değiştirme girişimi de gündeme gelmişti. Google Haritalar bu isimleri ABD'li kullanıcılara gösterirken, diğer ülkelerde eski isimler korunmakta veya bölgeye göre farklı yansıtılmaktadır.

Donald TrumpSundar PichaiGoogle HaritalarAtlantik OkyanusuABD
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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