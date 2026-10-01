Beyaz Saray'da Silikon Vadisi zirvesi: Trump, yapay zeka "titanlarını" aynı masada topladı

·21·Dünya
Beyaz Saray'da Silikon Vadisi zirvesi: Trump, yapay zeka "titanlarını" aynı masada topladı

ABD'nin başkenti Washington'da, teknolojik geleceği belirlemesi beklenen sürpriz ve önemli bir toplantı gerçekleşti. Donald Trump, dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinin yöneticilerine Beyaz Saray'da resmi bir öğle yemeği ve davet verdi.

29 Eylül'de gerçekleşen bu özel kabulde, Silikon Vadisi'nin tüm önemli liderleri aynı masada bir araya geldi. Toplantı sadece dostane bir öğle yemeği ile sınırlı kalmayıp, yapay zeka (AI) endüstrisini düzenlemeye yönelik önemli bir stratejik belgenin imzalanmasıyla sona erdi.

Aynı masadaki milyarderler: Etkinliğe kimler katıldı?

Beyaz Saray'daki bu tarihi öğle yemeğine yapay zeka alanının tüm elitleri katıldı:

  • Elon Musk — Tesla, SpaceX ve xAI kurucusu;

  • Mark Zuckerberg — Meta şirketinin başkanı;

  • Sundar Pichai — Google ve Alphabet CEO'su;

  • Jensen Huang — AI çip pazarının mutlak lideri Nvidia'nın başkanı;

  • Dario Amodei — Anthropic (Claude) yapay zeka laboratuvarının başkanı;

  • Greg Brockman — ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI şirketinin başkanı.

Genellikle şiddetli rekabet ve basındaki keskin tartışmalarla tanınan bu teknoloji devlerinin bir araya gelmesi, etkinliğin ne kadar yüksek bir öneme sahip olduğunu gösterdi.

AI güvenliği konusunda ortak mutabakat: Temel sonuç

Toplantının en önemli pratik sonucu, taraflar arasında yapay zeka güvenliği konusunda ortak bir mutabakatın resmen imzalanması oldu.

Belge, teknolojilerin benzeri görülmemiş hızdaki gelişimi karşısında siber güvenliği sağlamayı, AI modellerini sorumlu bir şekilde denetlemeyi ve küresel pazarda devlet ile büyük BT şirketleri arasındaki iş birliğini kurmayı hedefliyor.

Donald Trump ile Silikon Vadisi "titanları" arasındaki bu yakın diyalog, ABD'nin teknolojik yarıştaki liderliğini pekiştireceğini ve önümüzdeki yıllarda yapay zeka alanına devlet tarafından büyük önem verileceğini gösteriyor.

Donald TrumpSilikon VadisiYapay Zeka GüvenliğiOpenAITeknoloji Zirvesi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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