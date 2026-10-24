Mısırlı çiftçi bahçesinde 3000 yıllık firavun heykelleri buldu

Mısır'da sıradan bir çiftçi, bahçesini kazarken beklenmedik tarihi bir bulguyla karşılaştı. Arazisinden 3000 yıldan eski bir tarihe sahip Firavun II. Ramses'e ait heykel parçaları çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre çiftçi, önce hiyerogliflerle kaplı bir taş fark etti ve durumu arkeologlara bildirdi. Daha sonra yapılan kazılarda, firavun heykelinin 1,6 metrelik baş kısmı ile 2,4 metre uzunluğunda başka bir heykel parçası daha bulundu.

Bulgunun tarihi önemi oldukça yüksek değerlendiriliyor. II. Ramses, Antik Mısır'ın en ünlü firavunlarından biridir ve M.Ö. 13. yüzyılda hüküm sürmüştür.

İlginç bir şekilde, tarihi eserleri bularak ilgili makamlara bildirdiği için çiftçiye ve eşine Mekke'ye hac ziyareti için bilet hediye edildi.