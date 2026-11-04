Kazakistan'dan uçan genç kartal 1400 kilometre katederek Kaşkaderya'ya ulaştı

Kazakistan'da doğalı henüz birkaç ay olan bir bozkır kartalı, yaklaşık 1400 kilometrelik mesafeyi geride bırakarak Özbekistan'ın Kaşkaderya bölgesine ulaştı. Kuşun uzun yolculuğu uzmanlar tarafından GPS takip cihazı ile izleniyor.

Tongış adı verilen kartal, sıcak ülkelere doğru ilk bağımsız yolculuğunu gerçekleştiriyor. Hareket rotası, Kazakistan'daki Altyn-Emel Milli Parkı çalışanları tarafından kontrol ediliyor.

Milli parkın verilerine göre Tongış, yaz mevsiminde henüz yuvada oturan bembeyaz, tüylü bir yavruydu. 20 Temmuz'da uzmanlar ona güneş enerjisiyle çalışan bir GPS takip cihazı taktılar. Bu sayede genç kartalın her hareketi uzaktan izlenebilir hale geldi.

2 Kasım'da açıklanan bilgilere göre Tongış, Kazakistan sınırlarından çıkarak Kırgızistan üzerinden Özbekistan'a giriş yaptı. Önce Semerkant'a kadar uçtu, ardından Kaşkaderya bölgesindeki Karşı şehri yakınlarında tespit edildi.

Böylece birkaç aylık kartal, üç ülke topraklarını geçerek yaklaşık 1400 kilometrelik mesafeyi katetmiş oldu.

Uzmanlar, bozkır kartalının Kırmızı Kitap'a girmiş nadir kuş türlerinden biri olduğunu vurguluyor. GPS takip cihazı ile toplanan veriler, göç rotalarını incelemek, tehlikeli bölgeleri belirlemek ve kuşları koruma önlemlerini güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor.

Tongış kışlayacağı yere ulaşana kadar yolculuğu izlenmeye devam edecek.