Mısır'da II. Ramses'i tasvir eden iki dev heykelin kalıntıları bulundu

Mısır'ın Nil Deltası bölgesindeki bir köyde, yaklaşık 3 bin yıllık tarihe sahip iki dev kraliyet heykelinin kalıntıları keşfedildi. Bunlardan birinin Antik Mısır'ın ünlü hükümdarı II. Ramses'i tasvir ettiği doğrulandı. İkinci heykelin de aynı firavuna ait olabileceği düşünülüyor. Konuyla ilgili haberler Ahram Online ve diğer uluslararası yayınlarda yer aldı.

Bulgular, Kahire'nin yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde bulunan Behbeyt el-Hacar köyünde tespit edildi. Yerel bir sakin, arazisinde çalışırken üzerinde yazılar bulunan bir taş parçası fark etti ve durumu arkeoloji yetkililerine bildirdi. Uzmanların taşın antik dönemden kaldığını belirlemesinin ardından bölgede kurtarma kazıları başlatıldı.

Kazılar sırasında heykellerin kalıntıları ve hiyeroglif yazılarla süslü pembe bir granit parçası bulundu. En dikkat çekici bulgulardan biri, II. Ramses heykelinin yaklaşık 1,6 metre yüksekliğindeki baş kısmıydı. Heykelde firavun, Yukarı ve Aşağı Mısır'ın birleşimini simgeleyen çift taçla tasvir edilmiş.

Uzmanların tahminlerine göre heykel, kaidesiyle birlikte tam halindeyken yaklaşık 8,5 metre yüksekliğindeydi.

İkinci heykelin günümüze ulaşan kısmı yaklaşık 2,4 metredir. Ayakları ve alt kısmı gibi bazı bölümleri kaybolmuş olsa da, heykelin yüz kısmının iyi korunduğu belirtildi.

Pembe granit parçasındaki hiyeroglifler, II. Ramses'in kraliyet unvanlarını içermektedir. Bu yazıtlar, bulguların firavunla bağlantısını doğrulamada önemli bir rol oynamıştır.

Mısırlı yetkililer, antik taşı fark ederek ilgili makamlara haber veren yerel sakinin duyarlılığını takdir etti. Bölgede kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologlar, yeni bulgular sayesinde bu bölgenin antik tarihteki önemini daha net bir şekilde ortaya çıkarmayı umuyor.

Behbeyt el-Hacar, antik İsis Tapınağı kalıntılarıyla da ünlüdür. Büyük granit bloklardan inşa edilen bu kompleks, Mısır tarihinin sonraki dönemlerinde önemli bir dini merkezdi. Ancak yeni bulunan heykellerin tapınakla doğrudan bir bağlantısı olup olmadığı henüz netleşmedi.

Bilgi olarak; II. Ramses, Antik Mısır'ın 19. Hanedanlığına mensup olup M.Ö. 1279-1213 yılları arasında hüküm sürmüştür. Ülke tarihinin en ünlü firavunlarından biri olarak kabul edilir. Döneminde birçok tapınak, dev heykel ve mimari anıt inşa edilmiştir. II. Ramses, tarihte Ramses el-Kebir (Büyük Ramses) olarak da bilinir.