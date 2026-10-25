Kim Jong-un Kuzey Koreya ordusu için ana hedefi açıkladı (video)

·8·Dünya
Kim Jong-un Kuzey Koreya ordusu için ana hedefi açıkladı (video)

Kuzey Koreya lideri Kim Jong-un ülkenin silahlı kuvvetlerinin kapasitesini artırmayı ve mutlak güce sahip bir ordu kurmayı devletin en birinci ve önemli öncelikli görevi olarak ilan etti.

Ülkenin resmi haber ajansı olan KCNA tarafından bildirildiğine göre, Pyongyang yönetimi askeri birliklerinin muharebe etkinliğini yeni bir seviyeye taşımayı ve küresel ölçekte rekabetçi bir savunma yapısı oluşturmayı amaçlayan kapsamlı planlar öne sürüyor.

Güçlü orduya doğru üç temel adım

DPRK lideri konuşmasında, ulusal güvenliği güçlendirme ve ordu kapasitesini artırma konusunda aşağıdaki yönlerin belirleyici öneme sahip olduğunu özellikle vurguladı:

  • Muharebe etkinliği: Tüm askeri birliklerin hızlı hareket etme ve her türlü karmaşık koşulda görevleri yerine getirme becerilerini keskin bir şekilde artırmak;

  • Askeri-teknik hazırlık: Silahlı kuvvetleri modern askeri teknolojiler ve yeni nesil silahlarla donatmak ve personelin teknik bilgisini geliştirmek;

  • Demir disiplin: Birlikler içinde iç düzeni, komuta zincirini ve yüksek askeri disiplini her zamankinden daha fazla güçlendirmek.

«Dünyanın en güçlü savunma sanayisi»

Kim Jong-un daha önce de Kuzey Kore'yi askeri sanayi alanında dünya liderlerinden biri yapma hedeflerini açıkça dile getirmişti:

  • Hedefin kapsamı: Pyongyang sadece mevcut güçleri korumayı değil, aynı zamanda dünyanın en gelişmiş ve güçlü askeri-sanayi kompleksini kurmayı hedefliyor;

  • Jeopolitik baskı faktörü: Bölgedeki ve uluslararası arenadaki karmaşık güvenlik durumu göz önüne alındığında, bu tür açıklamalar DPRK'nın stratejik kapasitesini hızla artırmaya devam edeceğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, Kim Jong-un'un askeri alanı en yüksek öncelikli yön olarak belirlemesi, ülkenin iç kaynaklarının ve bilimsel potansiyelinin büyük bir kısmının tekrar savunma sanayisine yönlendirileceği anlamına geliyor.

Kim Jong-unKuzey KorePyongyangDPRKAskeri Strateji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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