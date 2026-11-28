Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'da Rus sanatçıların katılımıyla düzenlenen konserde beklenmedik bir şekilde sahneye çıktı. Rusya Halk Sanatçısı Larisa Dolina ile tokalaştı ve konser programı için sanatçılara şahsen teşekkür etti.

26 Kasım günü Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Rus sanatçıların katılımıyla büyük bir konser programı düzenlendi. Konserde Rusya Halk Sanatçısı, ünlü şarkıcı Larisa Dolina da yer aldı. Bu konuda Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçiliği açıklama yaptı.

Konser sonrasında yayınlanan video görüntülerinde Kim Jong-un'un sahneye çıktığı görülüyor. Kuzey Kore lideri sahnede Larisa Dolina ile tokalaştı ve diğer sanatçılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçiliğin paylaştığı bilgilere göre, Kim Jong-un, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki hükümetler arası komisyon toplantısının ilk gününün sona ermesi vesilesiyle düzenlenen konsere katılan Moskovalı sanatçılara şahsen teşekkürlerini iletti. Performansları ve konser programı için minnettarlığını ifade etti.