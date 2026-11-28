Kim Jong-un, Rus sanatçıyla sahnede görüştü
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'da Rus sanatçıların katılımıyla düzenlenen konserde beklenmedik bir şekilde sahneye çıktı. Rusya Halk Sanatçısı Larisa Dolina ile tokalaştı ve konser programı için sanatçılara şahsen teşekkür etti.
26 Kasım günü Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Rus sanatçıların katılımıyla büyük bir konser programı düzenlendi. Konserde Rusya Halk Sanatçısı, ünlü şarkıcı Larisa Dolina da yer aldı. Bu konuda Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçiliği açıklama yaptı.
Konser sonrasında yayınlanan video görüntülerinde Kim Jong-un'un sahneye çıktığı görülüyor. Kuzey Kore lideri sahnede Larisa Dolina ile tokalaştı ve diğer sanatçılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Büyükelçiliğin paylaştığı bilgilere göre, Kim Jong-un, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki hükümetler arası komisyon toplantısının ilk gününün sona ermesi vesilesiyle düzenlenen konsere katılan Moskovalı sanatçılara şahsen teşekkürlerini iletti. Performansları ve konser programı için minnettarlığını ifade etti.
Bilgi olarak, 25-27 Kasım tarihleri arasında Pyongyang şehrinde Rusya ile Kuzey Kore arasında ticaret-ekonomi ve bilimsel-teknik iş birliği konulu hükümetler arası komisyonun 13. toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da genişletilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve çeşitli alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı ve hükümetler arası komisyon eş başkanı Aleksandr Kozlov, müzakerelerin sonuçlarına göre iki devlet arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini vurguladı.
Bakanın belirttiğine göre, iki ülke liderleri tarafından daha önce varılan mutabakatlar temelinde belirlenen projeler aşamalı olarak hayata geçiriliyor. Bunlar arasında Tumen Nehri üzerinde köprü inşa edilmesi, Moskova ile Pyongyang arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılması ve kültür ile eğitim alanlarındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi gibi girişimler yer alıyor.
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