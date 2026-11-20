ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un dış politikadaki hedefleri hakkında görüşlerini dile getirdi. Rubio, Pyongyang'ın temel amacının diğer ülkeleri işgal etmek veya topraklarını genişletmek değil, mevcut siyasi rejimi korumak olduğunu vurguladı. Rubio, bu konuda Kuzey Kore ile İran arasında önemli bir fark olduğunu belirtti.

«Japonya'yı işgal etme niyeti yok»

Marco Rubio, Kim Jong-un'u yayılmacı bir lider olarak görmediğini ifade etti. Ona göre Kuzey Kore lideri, Japonya, Çin veya diğer ülkelere saldırmayı ve topraklarını ele geçirmeyi hedeflemiyor.

«Kim Jong-un Japonya'yı işgal etmekle ilgilenmiyor. Sadece rejiminin hayatta kalmasını istiyor. O yayılmacı değil. Japonya, Çin veya benzeri başka bir ülkeye saldırma niyeti yok. Böyle bir şey yapmıyor» dedi ABD Dışişleri Bakanı.

Rubio, bu ifadeleriyle Pyongyang'ın temel önceliğinin dış toprakları ele geçirmek değil, ülkedeki mevcut siyasi sistemi korumak olduğunu vurguladı.

Rubio, İran'ı Kuzey Kore'den ayırdı

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore hakkındaki görüşlerini İran'a yönelik değerlendirmeleriyle kıyasladı. Tahran'ın siyasi yaklaşımının farklı olduğunu belirtti.

«İranlılar ise yayılmacıdır. Onlar devrimcidir» dedi Rubio.

Böylece ABD Dışişleri Bakanı, iki ülkenin dış politika hedeflerini birbirinden ayırdığını gösterdi. Görüşlerine göre, Kuzey Kore yönetimi için rejimin bekası ön plandayken, İran'ın siyasi yaklaşımında devrimci fikirleri yayma ve etki alanını genişletme özelliği bulunmaktadır.

Bu açıklama neden önemli?

Rubio'nun görüşleri, Washington'un Kuzey Kore ve İran'a yönelik tehdit algısındaki farklılığı ortaya koyuyor. Açıklamasında Pyongyang'ın temel hedefi rejim güvenliğiyle ilişkilendirilirken, Tahran'a yönelik yayılmacı siyaset endişesi dile getiriliyor.

Elbette bu, Marco Rubio'nun kişisel siyasi değerlendirmesidir ve Kuzey Kore'nin gelecekteki eylemleri için bir garanti değildir. Ancak açıklaması, Washington'un Kim Jong-un rejimi ile İran'ın bölgesel siyasetine aynı şekilde yaklaşmadığını gösteriyor.