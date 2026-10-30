Önemli askeri açıklama: KDCB lideri modern savaşın yeni kurallarını duyurdu

·84·Dünya
Önemli askeri açıklama: KDCB lideri modern savaşın yeni kurallarını duyurdu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke silahlı kuvvetlerine insansız hava aracı teknolojilerini hızla geliştirme, yapay zeka (YZ) sistemlerini bunlara derinlemesine entegre etme ve dronların muharebe kapasitesini önemli ölçüde artırma konusunda acil görevler verdi.

Bu konu Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından duyuruldu. KDCB lideri bu önemli programatik açıklamaları Pyongyang'da açılan «İnsansız Hava Aracı Teknolojileri Gelişimi — 2026» adlı ihtisas askeri fuarını ziyareti sırasında yaptı.

«Modern savaşın temel silahı»: Kim Jong-un'un stratejik değerlendirmesi

Fuar kapsamında bir konuşma yapan Kim Jong-un, uluslararası arenadaki askeri çatışmaların doğasının kökten değiştiğine dikkat çekti:

  • Birinci dereceden görev: «Günümüzün gelişim trendlerinden yola çıkarak, silahlı kuvvetlerimizi modernize ederken bu alanın temel teknolojilerini hızla ilerletmeyi, insansız silah sistemlerine yapay zekayı entegre etmeyi ve askeri operasyon yürütme kabiliyetlerini artırmayı birinci öncelikli görev olarak görmemiz şarttır», dedi devlet başkanı;

  • Mutlak üstünlük: Dronların modern silahlı çatışmalarda belirleyici bir araç haline geldiğini vurgulayan Kuzey Kore lideri, insansız hava araçları alanında mutlak askeri üstünlük sağlamanın zorunlu ve alternatifsiz bir seçenek olduğunu belirtti;

  • Devlet düzeyinde yeni strateji: KDCB lideri, ulusal savunma sanayisini geliştirmeye yönelik özel bir devlet stratejisi sunarak, ülkenin insansız hava aracı kuvvetlerini kısa sürede genişletmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan önemli hükümet kararlarının alınacağını açıkladı.

«Barış ancak güçle garanti edilir»

Kim Jong-un konuşmasında, ulusal güvenliği güçlendirme ve ülkenin savunma kapasitesini daha da artırma konusundaki ilkeli duruşunu bir kez daha hatırlattı:

  • Uzlaşmaz siyasi duruş: Ona göre, jeopolitik gerilimlerin arttığı günümüzde ülke barışı ve egemenliği ancak yüksek teknolojili, caydırıcı askeri güçle korunabilir;

  • Teknolojik yarış: Kuzey Kore'nin yapay zeka tabanlı dronlar ve otonom saldırı araçları geliştirme yönündeki adımları, bölgesel güvenlik dengesini doğrudan etkileyen bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Pyongyang tarafından ortaya konulan yapay zeka tabanlı askeri modernizasyon planı, KDCB savunma sanayisinin önümüzdeki yıllarda ağırlığı yüksek teknolojili ve otonom insansız sistemlere verdiğini gösteriyor.

Kim Jong-unKDCBKCNAİnsansız Hava AracıAskeri Teknoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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