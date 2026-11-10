Sualtı dünyasında yeni tehdit: KDHC en yeni yüksek hızlı torpidosunu tanıttı

Kuzey Kore Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesinde en yeni torpido silah sistemini başarıyla test etti. Bu konuda Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) resmi bir açıklama yaptı. Haberde, bu silah sisteminin KDHC donanmasının su altı ve su üstü muharebe kapasitesini yeni bir seviyeye taşımayı hedeflediği belirtildi.

Yüksek hız ve muharebe etkinliği: Test nasıl geçti?

KCNA tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, 9 Kasım'da gerçekleştirilen test atışlarında, ülkenin her seviyedeki savunma araştırma kurumları tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni nesil su altı silahı denendi. Söz konusu saha testleri, yeni yüksek hızlı torpido sisteminin muharebe etkinliğini, manevra kabiliyetini ve hedefi vurma hassasiyetini tam olarak doğruladı.

Askeri gözlemciler, Pyongyang'ın son yıllarda su altı dronları ve yüksek hızlı torpido silahlarını aktif olarak geliştirdiğini belirtiyor. Bu durum, ABD ve bölgedeki müttefiklerinin deniz kuvvetleri için yeni stratejik sorunlar yaratabilir.