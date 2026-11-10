Sualtı dünyasında yeni tehdit: KDHC en yeni yüksek hızlı torpidosunu tanıttı

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Sualtı dünyasında yeni tehdit: KDHC en yeni yüksek hızlı torpidosunu tanıttı

Kuzey Kore Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesinde en yeni torpido silah sistemini başarıyla test etti. Bu konuda Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) resmi bir açıklama yaptı. Haberde, bu silah sisteminin KDHC donanmasının su altı ve su üstü muharebe kapasitesini yeni bir seviyeye taşımayı hedeflediği belirtildi.

Yüksek hız ve muharebe etkinliği: Test nasıl geçti?

KCNA tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, 9 Kasım'da gerçekleştirilen test atışlarında, ülkenin her seviyedeki savunma araştırma kurumları tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni nesil su altı silahı denendi. Söz konusu saha testleri, yeni yüksek hızlı torpido sisteminin muharebe etkinliğini, manevra kabiliyetini ve hedefi vurma hassasiyetini tam olarak doğruladı.

Askeri gözlemciler, Pyongyang'ın son yıllarda su altı dronları ve yüksek hızlı torpido silahlarını aktif olarak geliştirdiğini belirtiyor. Bu durum, ABD ve bölgedeki müttefiklerinin deniz kuvvetleri için yeni stratejik sorunlar yaratabilir.

Gösterge / Özellik

Resmi bilgiler

Test tarihi

9 Kasım

Test sahası

Japon Denizi (Doğu Denizi) akvatoryumu

Silah türü

En yeni yüksek hızlı torpido sistemi

Geliştirici

KDHC'nin tüm kademelerindeki savunma araştırma kurumları

Envantere giriş tarihi

2027 başından itibaren

Kullanıcı birim

KDHC Deniz Kuvvetleri

«Testler sonucunda tüm teknik parametreler doğrulandı ve yeni yüksek hızlı sistem, 2027 başından itibaren KDHC Deniz Kuvvetleri bünyesinde resmen muharebe görevine kabul edilecek».

KCNA, KDHC resmi haber ajansı.

2027 planı ve Asya-Pasifik'teki denge

Bu sistemin 2027'den itibaren filoya tam olarak teslim edilmesi, Pyongyang'ın önümüzdeki yıllardaki denizcilik planlarının kapsamını gösteriyor. Bölgede ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki üçlü askeri iş birliğinin arttığı bir ortamda, Kuzey Kore deniz sınırlarını güçlendirmeye ve su altı engelleri oluşturmaya odaklanıyor. Uzmanlar, bu testin Seul ve Tokyo tarafından bölgesel güvenliğe yönelik yeni bir tehdit olarak değerlendirileceğini tahmin ediyor.

Sizce KDHC'nin su altı ve torpido silahlarını aktif olarak geliştirmesi bölgedeki güç dengesini değiştirebilir mi? Fikrinizi yorumlarda belirtin.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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