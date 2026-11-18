Kim Jong-un'un karlar üzerindeki lüks koltukta sigarayla oturduğu fotoğraf tartışma yarattı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Samjiyon şehrindeki turistik bölge inşaatını inceledi. Ziyaret sırasında onun için dışarıya lüks bir koltuk çıkarılarak karların üzerine yerleştirildi. Bu durum Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından bildirildi.
Edinilen bilgilere göre Kim Jong-un, 15-16 Kasım tarihlerinde bölgedeki kayak ve turizm kompleksi inşaatını inceledi. Ajansın yayınladığı fotoğraflarda, liderin karların üzerine yerleştirilen koltukta elinde sigarayla oturduğu görülüyor.
Ziyarete 13 yaşındaki kızı Kim Ju-ae de katıldı. Yeni turistik bölgede kayak yaptı. Dünya medyasında Kim Ju-ae'nin babasının olası halefi olarak hazırlandığına dair tahminler yürütülüyor.
Kuzey Kore'nin eski Londra diplomatı Thae Yong-ho, üst düzey yetkililerin kıza özel bir ilgi gösterdiğini belirtti. Ona göre, Kim Ju-ae'ye uygulanan prosedürler Kim Jong-un'un halefliğe hazırlandığı dönemi anımsatıyor. Ancak gelecekteki statüsü henüz resmen doğrulanmadı.
Hatırlatmak gerekirse, Kim Jong-un daha önce Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ülkeye Dandong şehri yakınlarındaki Yalu Nehri üzerindeki yeni köprüden giriş yapmıştı.
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