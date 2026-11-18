Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Samjiyon şehrindeki turistik bölge inşaatını inceledi. Ziyaret sırasında onun için dışarıya lüks bir koltuk çıkarılarak karların üzerine yerleştirildi. Bu durum Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Kim Jong-un, 15-16 Kasım tarihlerinde bölgedeki kayak ve turizm kompleksi inşaatını inceledi. Ajansın yayınladığı fotoğraflarda, liderin karların üzerine yerleştirilen koltukta elinde sigarayla oturduğu görülüyor.