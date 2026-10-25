Kazakistan'da üç yaşındaki kız çocuğu diş hekimi muayenesinden sonra komaya girdi

Kazakistan'ın Pavlodar bölgesinde üç yaşındaki bir kız çocuğu, diş hekimi muayenesinin ardından komaya girdi. Yakınlarının belirttiğine göre, çocuk diş tedavisi sırasında nefes almakta zorlanmasına rağmen doktor tedaviye devam etti. Şu anda doktorlar üç gündür kızın hayatını kurtarmak için mücadele ediyor. Bu konuda Tengrinews haber verdi.

Çocuğun yakınları, diş tedavisi sırasında kızın durumunun aniden kötüleştiğini bildirdi. Teyzesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çocuğun gözlerinin kaydığını ve nefes alışverişinin bozulduğunu söyledi. Ancak iddiaya göre doktor tedaviyi durdurmadı.

«Annesi kızına bir şeyler olduğunu söyleyerek bağırdığında, doktor bunun geçici bir durum olduğunu söyledi», — diyor kadın.

Kadın, annenin acil servis çağırmasını istediğini ancak doktorun bu talebi hemen dikkate almadığını vurguladı.

«Ablam ağladıktan sonra yan odadaki hemşire acil servisi aradı. Çocuk bilincini kaybetmişti ve ağzından köpük geliyordu. Doktor ise tıbbi müdahalede bulunmadan kenara çekildi ve çocuğa yardım etmeye çalışmadı. Sonuç olarak değerli zaman kaybedildi. Kıza hangi işlemlerin yapıldığı ve hangi ilacın verildiği bilinmiyor», — diye anlattı.

Yakınının ifadesine göre, kız hastaneye götürülürken kalbi durdu. İkinci kalp durması ise hastanede gerçekleşti.

«Çocuk üç gündür yoğun bakımda, bilinci kapalı ve koma halinde», — diye ekledi Pavlodarlı kadın.

Pavlodar Bölgesi Sağlık Müdürlüğü de kızın durumunun son derece ağır olduğunu doğruladı. Resmi bilgilere göre, 2023 doğumlu çocuk 21 Ekim'de hastaneye getirildi. Kabul bölümünde bekletilmeden doğrudan yoğun bakıma alındı.

Kız çocuğu solunum cihazına bağlı olup kendisine yoğun bakım tedavisi uygulanmaktadır. Ayrıca, Anne ve Çocuk Ulusal Bilim Merkezi ile Ulusal Bilimsel Kardiyocerrahi Merkezi uzmanlarıyla teletıp aracılığıyla konsültasyon yapıldı. Görüşmede hastanın tedavi taktiği ve sonraki tıbbi önlemler kararlaştırıldı.

Diş kliniği ne dedi?

Kızın tedavi gördüğü diş kliniği, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaparak hasta güvenliği ve tıbbi hizmet kalitesinin kendileri için öncelikli olduğunu belirtti.

«Tüm işlemler tıbbi protokollere kesinlikle uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Şu anda durumun tüm objektif koşullarını ve nedenlerini belirlemek için resmi bir soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma tamamlanmadan klinik çalışanlarının kusurlu olduğu sonucuna varmak henüz erkendir», — denildi klinik açıklamasında.

Klinik temsilcileri ayrıca, yanlış bilgi yaymanın ve iftiranın yasalarca cezalandırıldığını hatırlattı.

Bölge Sağlık Müdürlüğü'ne göre, şu anda kolluk kuvvetleri olayın detaylarını araştırmaktadır. Soruşturma sonuçlarına göre olaya hukuki bir değerlendirme yapılacaktır. Müdürlük ayrıca, söz konusu kliniğin devlet siparişi kapsamında tıbbi hizmetler sunduğunu belirtti.