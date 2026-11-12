Basit bir ilaç kadını komaya soktu ve vücudunun yüzde 95'ine zarar verdi

İlaç ruh haline olumlu etki etse de birkaç hafta sonra vücudunda ağır yan etkiler ortaya çıktı. Uykudan uyandığında gözlerinin ve dudaklarının çevresindeki derinin döküldüğünü gördü. Daha sonra kendisine, bazı ilaçlara karşı vücudun verdiği ağır bir reaksiyon olan Stevens-Johnson sendromu (SJS) teşhisi konuldu.

Khaliah, yüksek lisans eğitiminin yanı sıra hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı bir işte çalışıyordu. Aşırı iş yükü nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan kadın, bir psikiyatri merkezine başvurdu. Burada kendisine bipolar bozukluk teşhisi konuldu ve Lamotrigine ilacı reçete edildi.

ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Khaliah Shaw, basit bir ilaç kullandıktan sonra hayatını tamamen değiştiren ağır bir hastalığa yakalandı. Derisi dökülmeye başladı ve vücudunun yüzde 95'i ciddi şekilde zarar gördü. Yıllar sonra bir antibiyotik kullandığında ise aynı durumun tekrarlanmasının eşiğinden döndü.

2014 yılının Ocak ayında başlayan hastalık, başlangıçta grip benzeri belirtilerle kendini gösterdi. Kadının vücut ısısı 40 dereceye kadar yükseldi, tüm vücudunda döküntüler ve kabarcıklar oluştu. Sonuç olarak 37 gün komada kaldı. Uyandığında vücudunun yüzde 95'i ciddi şekilde hasar görmüştü.

En acısı ise, sonraki incelemelerde Khaliah'ta bipolar bozukluk olmadığının, dolayısıyla bu ilacın kendisine hiç verilmemesi gerektiğinin ortaya çıkmasıydı.

Kadın bu ağır sınavın geride kaldığını düşündüğü bir sırada, 2025 yılının Temmuz ayında diş enfeksiyonu nedeniyle tekrar sorun yaşadı. Diş hekimi kendisine Amoxicillin antibiyotiğini verdi. Khaliah, önceki hastalığı hakkında uyarıda bulunarak başka bir tedavi yöntemi istedi, ancak doktor onun önceki reaksiyonunu basit bir alerji olarak değerlendirdi.

Sonuç olarak kadın iki gün içinde antibiyotiği altı kez kullandı. Ancak kısa süre sonra yüzü şişti ve mukoza zarlarında tahriş başladı. İlacı kullanmayı bırakarak acil servise gitti.

Khaliah, Need To Know yayınına verdiği demeçte, 'Vücudum içeriden yanıyor gibiydi. Sanki kızgın bir saç maşası iç organlarımı yakıyormuş gibi hissettim. O dehşeti bir kez daha yaşamayı istemedim' dedi.

Hastanede de endişelerinin yeterince ciddiye alınmadığını ve kendisine SJS ile ilgili uyarıları olan başka ilaçların teklif edildiğini belirtti. Kendi deneyiminden yola çıkarak, tıp dünyasında bu hastalık hakkında yeterli farkındalık olmadığını vurguluyor.

Daha sonra enfeksiyonu tedavi etmek için kendisine başka bir antibiyotiğin düşük dozu verildi. Ayrıca Khaliah, önceki durumla ilgili olarak doktor ve sağlık kuruluşu hakkında dava açtı. Ancak geçen yıl temyiz başvurusu da reddedildi. Bilgilere göre, bunun nedeni kurumun ve doktorun devlet sistemine bağlı olması ve yasal dokunulmazlık kurallarıydı.

Şu anda adalete ulaşmak amacıyla GoFundMe platformu üzerinden bağış topluyor.

Khaliah, 'Uyandığımda tanımadığım bir beden gördüm. Yeniden yürümeyi, yemek yemeyi ve yutkunmayı öğrenmek zorunda kaldım. Tüm hayatım bir anda değişti. Bu olaydan hiçbir zaman tam olarak kurtulamadım. Mahkemede de adalet yerini bulmadı. En büyük korkum, bir gün yine birinin beni dinlememesi ve bunun sonucunun hayatım için tehlikeli olması' dedi.