Sekizinci kattan düşen çocuk hayatta kaldı

·15·Dünya
Sekizinci kattan düşen çocuk hayatta kaldı

Kazakistan'ın Pavlodar şehrinde bir çocuk sekizinci kat yüksekliğinden düşerek mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Çok katlı bir binanın balkonundan aşağı düştü. Çocuk şu anda ağır yaralı olarak hastanede tedavi görüyor. Bu durum, Pavlodar Bölgesi Acil Durumlar Departmanı'na dayandırılarak, Nur.kz tarafından bildirildi.

Kaza, 9 Eylül günü yaklaşık saat 21:00 sıralarında meydana geldi. İlk bilgilere göre, reşit olmayan çocuk dairenin balkonundaydı. Sandalyeye çıkıp pencereye yaklaştı ve dengesini kaybederek sekizinci kattan aşağı düştü.

Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgiye göre, çocuk yüksekten düşmesine rağmen hayatta kaldı. Ancak durumunun ağır olduğu belirtildi.

Pavlodar Bölgesi Acil Durumlar Departmanı verilerine göre, yılın başından bu yana bölgede çocukların yüksekten düşmesiyle ilgili altı vaka kaydedildi. Bunlardan ikisi çocukların ölümüyle sonuçlandı.

Uzmanlar ebeveynleri çocukları gözetimsiz bırakmamaya çağırıyor. Özellikle pencereleri açık odalarda ve balkonlarda çocukları denetimsiz bırakmanın tehlikeli olduğu vurgulandı.

Kurtarma ekipleri, pencere kenarına çocukların üzerine çıkabileceği mobilya ve diğer eşyaların konulmamasını tavsiye ediyor. Ayrıca pencerelere güvenilir kilitler, parmaklıklar veya açılmayı kısıtlayan özel mekanizmalar takılması gerektiği hatırlatıldı.

PavlodarBalkonÇocuklarKatKurtarmaGüvenlikTehlike
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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