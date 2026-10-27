Kazakistan'da voleybol antrenörü müsabaka sırasında genç sporcuya şiddet uyguladı (video)

Kazakistan'ın Pavlodar şehrindeki bir voleybol müsabakası sırasında antrenör, reşit olmayan öğrencisine fiziksel şiddet uyguladı. Olay anı videoya kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, 26 Ekim'de kızlar arası voleybol turnuvasında meydana geldi. Çimkent'teki özel bir voleybol akademisinin antrenörü Hamit Mirzabekov, maç sırasında kendi takımındaki genç sporcuya vurdu. Videoda antrenörün kıza yaklaşıp başına vurduğu görülüyor.

Kazakistan Voleybol Federasyonu olayla ilgili disiplin soruşturması başlattı. İlk haberlerde antrenörün müsabakalara katılımının ve yedek kulübesinde bulunmasının yasaklandığı belirtilmişti. Daha sonra gelen bilgilere göre federasyon, antrenörü iki yıl süreyle diskalifiye etti. Ayrıca müsabaka organizatörlerine uyarı cezası verildi ve para cezası uygulandı.

Pavlodar Bölgesi polisi, reşit olmayan sporcuya yönelik fiziksel şiddet olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili kişiler polis merkezine götürüldü ve antrenörün eylemlerinin yasal çerçevede değerlendirileceği bildirildi.

Kazakistan Voleybol Federasyonu, sporda, özellikle çocuklara ve gençlere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.