Brezilya'da 11 yaşındaki bir kız çocuğunun çenesinde toplam 81 diş olduğu tespit edildi. Röntgen incelemesiyle ortaya çıkan bu nadir durum diş hekimlerini şaşırttı. Konuyla ilgili haberi "Chosun Biz" duyurdu.

Küçük kız başlangıçta üst çenesindeki süt dişi kalıntılarını aldırmak için diş hekimine başvurdu. Muayene sırasında doktorlar diş sayısının normalden çok daha fazla olduğunu fark etti. Daha sonra röntgen ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografi yardımıyla çenedeki diş sayısı kesin olarak belirlendi.

Yapılan incelemelerde kızın çenesinde 18 süt dişi, 32 kalıcı diş ve 31 fazla diş olduğu anlaşıldı. Böylece toplam diş sayısı 81'e ulaştı.

Uzmanlar bu durumu tıpta çoklu hiperdonti olarak adlandırıyor. Hiperdonti, çenede normalden fazla diş gelişimi ile karakterize nadir bir gelişimsel anomalidir. Yetişkin insanlarda genellikle 32 kalıcı diş bulunur.

Araştırmacılar kızın durumunu incelemek için genetik testler de yaptı. Testlerde 9. kromozomun belirli bir bölgesinde değişiklik tespit edildi. Ayrıca, bu kadar çok sayıda fazla diş nedeniyle tedavi sürecinin karmaşık olacağı belirtildi.

Uzmanlar, fazla dişlerin çekilmesi ve diş dizisinin düzeltilmesi için çene cerrahı, ortodontist, periodontolog ve protez uzmanlarının iş birliğiyle bir tedavi planı oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Bu nadir tıbbi vaka, Ekim 2011'de American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics adlı bilimsel dergide «Multiple hyperdontia: Report of an unusual case» başlığıyla yayımlandı.