Kazakistan’da bir kadının doğmamış çocuğunu satmaya çalıştığı ortaya çıktı

Kazakistan’ın Pavlodar Bölgesi Savcılığı, 12 Ağustos 2026’da Türkistan’da yaşayan, 2002 doğumlu bir kadınla ilgili ceza davası hakkında bilgi verdi.

Edinilen bilgilere göre kadın, maddi zorluklar nedeniyle hamileliği sırasında henüz doğmamış çocuğunu satmaya karar verdi. Bu amaçla VKontakte sosyal ağında evlat edinmeyle ilgili gruplardan birine ilan verdi. Bunun sonucunda bir alıcı bulundu ve bebeğin 800 bin tenge karşılığında satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Kadın, 28 Mart 2026’da Pavlodar Bölgesi 1 No’lu Perinatal Merkezi’nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Savcılığın koordinasyonunda yürütülen operasyonel arama faaliyetleri ve gizli soruşturma işlemleri sırasında kadının yasa dışı faaliyeti belgelendi. Operasyon kapsamında alıcı olarak hareket eden kişiye seri numaraları önceden kaydedilmiş para verildi.

31 Mart’ta Pavlodar’daki bir dairede kadın, yeni doğan bebeği tıbbi belgeleriyle birlikte alıcıya teslim etti. Karşılığında 100 bin tenge aldı.

Pavlodar Çocuk Suçları İhtisaslararası Bölge Mahkemesi’nin kararıyla kadın, Ceza Kanunu’nun 135. maddesinin 1. fıkrası uyarınca çocuk ticaretinden suçlu bulundu. Kadına 5 yıl hapis cezası verildi.

Ancak Kazakistan Ceza Kanunu’nun 74. maddesi uyarınca cezanın infazı 5 yıl ertelendi. Bu düzenleme hamile kadınlar ile reşit olmayan çocukları bulunan veya onları fiilen yetiştiren kadınlara uygulanabiliyor.