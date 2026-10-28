ABD'de doktorların öldüğünü açıkladığı bebek morgda canlı bulundu

ABD'de bir buçuk yaşındaki bir çocuğun, doktorlar tarafından öldüğü açıklandıktan beş saatten fazla bir süre sonra morgda canlı olduğu tespit edildi. Ancak yapılan incelemeler, bebeğin beyninde ciddi hasar oluştuğunu gösterdi.

Edinilen bilgilere göre çocuk, evindeki havuzda yüzüstü yatar halde bulundu. Ebeveynleri ilk müdahaleyi yaparak onu hastaneye götürdü. Ancak acil servis doktoru, yaklaşık bir saat sonra çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Annenin ifadesine göre, aileye çocuklarıyla vedalaşmaları söylendi. O sırada çocuğun büyükannesi nefes aldığını fark etti. Bebeğin yaşadığı, adli tıp görevlileri onu almak için geldiklerinde kesinleşti. Bunun üzerine çocuk çocuk hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun ailesi, sağlık personelinin ihmali olduğundan şüphelenerek hastaneye dava açmayı planlıyor.

Şu an için çocuğun sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ancak yapılan tetkikler, beyninde ciddi hasar olduğunu ortaya koydu.