ABD'de bir Özbekistan vatandaşı 12 milyon dolarlık mal çalmakla suçlanıyor

·58·Dünya
ABD'de bir Özbekistan vatandaşı 12 milyon dolarlık mal çalmakla suçlanıyor

ABD Adalet Bakanlığı, 33 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nursulton Haydarov'a, en az 24 büyük sevkiyatı çalmak için suç örgütü kurma suçlamasında bulundu. Soruşturma verilerine göre, kaybolan ürünlerin toplam değeri 12 milyon ABD dolarını aşmaktadır.

Bu büyük çaplı ceza davasının ilk duruşması, Connecticut eyaletinin Bridgeport kentindeki federal mahkemede görüldü.

Güven maskeli şema: Mallar nasıl çalındı?

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü soruşturmaya göre, dolandırıcılık titiz bir plana dayanıyordu:

  • Şirketlerin satın alınması ve ele geçirilmesi: Eylül 2025'ten itibaren Haydarov ve muhtemel suç ortakları, ABD'de faaliyet gösteren birkaç nakliye (lojistik) şirketini satın aldı veya bu şirketlerin kontrolünü ele geçirdi;

  • Başkalarının kimliğini kullanma: Kendilerini güvenilir ve deneyimli taşıyıcılar olarak tanıtarak, eski sahiplerin kayıt numaraları (DOT/MC), e-posta adresleri ve kişisel bilgileri aracılığıyla büyük taşıma sözleşmeleri kazandılar;

  • Yükler hedefine ulaşmadı: Depolardan alınan değerli mallar müşterilere teslim edilmedi; bazı durumlarda ise yükü sahibine geri vermek için fidye talep edildi.

Tutuklanma ve beklenen ceza

Suç faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve şüpheliyi yakalamak için bir dizi operasyonel tedbir alındı:

  • Kaliforniya'da tutuklama: Nursulton Haydarov, 1 Haziran 2026 tarihinde Kaliforniya eyaletinde yakalandı;

  • Jüri kararı ve suçlamayı reddetme: 22 Eylül 2026'da federal büyük jüri, kendisine yönelik suç örgütü kurma suçlamasını resmen onayladı. 21 Ekim'de yapılan duruşmada suçsuz olduğunu beyan etti;

  • 5 yıla kadar hapis cezası: Yargılama sürecinde suçun tamamen kanıtlanması halinde, 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Şu anda FBI ve diğer yetkili ABD kolluk kuvvetleri, suç örgütünün diğer muhtemel üyelerini belirlemek ve çalınan yüklerin akıbetini netleştirmek için soruşturmalarını sürdürüyor.

Nursulton HaydarovABD Adalet BakanlığıFBIConnecticutÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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