FBI ifşa etti: Kuzey Koreyalı hackerlar Binance sistemine nasıl sızdı? (Tüm detaylar)

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance platformuna düzenlenen eşi benzeri görülmemiş siber saldırının sorumluluğunu Kuzey Kore devleti ile bağlantılı hacker gruplarına resmen yükledi. Bu konuda saygın Bloomberg ajansı haber verdi.

Amerikan özel servisinin yayınladığı resmi açıklamaya göre, siber suçlular platformdan rekor düzeyde — 6,3 milyar ABD dolarından fazla dijital varlığı çalmayı başardı. Bu, küresel finans ve kripto endüstrisi tarihindeki en büyük soygun olarak kaydedildi.

Pyongyang'ın «dijital imzası»: Hackerlar nasıl ifşa edildi?

FBI müfettişleri, siber güvenlik alanındaki uluslararası uzmanlarla iş birliği içinde, çalınan fonların işlem zincirlerini adım adım takip etti:

Pyongyang ile bağlantılı yapılar: İşlem analizi, saldırının doğrudan Kuzey Kore hükümetinin kontrolündeki seçkin hacker ağları (ünlü TraderTraitor grubu dahil) tarafından gerçekleştirildiğini doğrulayan özel bir «dijital imza» ortaya koydu;

Fonları gizleme girişimi: Soygunla ele geçirilen fonların izlerini karıştırmak amacıyla, birden fazla blok zinciri ağı üzerinden karmaşık yollarla dağıtılarak çıkarıldı;

Rekor ölçek: FBI, bu olayın kripto piyasasının ortaya çıkışından bu yana kaydedilen tüm önceki sızma vakalarını geride bıraktığını ve ölçeğinin eşsiz olduğunu özellikle vurguladı.

Binance'in tepkisi: Acil durum merkezi ve müşteri fonlarının güvenliği

Sistemin ihlal edildiği tespit edilir edilmez, Binance borsası yönetimi acil durum önlemlerini devreye soktu:

Küresel «operasyon merkezi»: Güvenlik sistemini derinlemesine denetlemek, zayıf noktaları izole etmek ve kullanıcı varlıklarını tam olarak korumak amacıyla özel bir kriz grubu oluşturuldu;

Fonları koruma: Borsa, sıradan müşterilerin zarar görmemesini sağlamak için yedek fonları devreye alarak durumu kontrol altına aldığını bildirdi.

Uluslararası yaptırımlar ve jeopolitik riskler

ABD resmi makamları, çalınan milyarlarca doların gelecekteki akıbeti konusunda ciddi endişe duyuyor: