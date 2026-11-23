Meksika'da, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan 10 suçlu listesinde yer alan uyuşturucu karteli liderlerinden biri olan ve "El Chapo Isidro" lakabıyla bilinen Fausto Isidro Meza-Flores yakalandı. Tutuklanması için düzenlenen özel operasyon silahlı çatışmaya dönüştü ve 11 kişinin hayatına mal oldu.

44 yaşındaki Meza-Flores, 20 Kasım'da Meksika'nın Sinaloa eyaletinin Guasave şehrinde askerler tarafından düzenlenen operasyon sırasında yakalandı. Operasyonda ABD istihbarat servisleri tarafından sağlanan bilgilerden de yararlanıldı. Uyuşturucu baronuyla birlikte, suç örgütünden "El Serafin" lakaplı German Rolando Galves Mesa ve finansal operasyonlardan sorumlu bir başka kişi daha gözaltına alındı.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada yedi kartel üyesi ve dört asker hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgedeki durum gerginleşti: Bazı yerlerde araçlar ve binalar ateşe verildi, yollar kapatıldı ve silahlı çatışmalar devam etti.