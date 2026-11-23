ABD'nin 5 milyon dolar ödül koyduğu uyuşturucu baronu Meksika'da yakalandı
Meksika'da, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan 10 suçlu listesinde yer alan uyuşturucu karteli liderlerinden biri olan ve "El Chapo Isidro" lakabıyla bilinen Fausto Isidro Meza-Flores yakalandı. Tutuklanması için düzenlenen özel operasyon silahlı çatışmaya dönüştü ve 11 kişinin hayatına mal oldu.
44 yaşındaki Meza-Flores, 20 Kasım'da Meksika'nın Sinaloa eyaletinin Guasave şehrinde askerler tarafından düzenlenen operasyon sırasında yakalandı. Operasyonda ABD istihbarat servisleri tarafından sağlanan bilgilerden de yararlanıldı. Uyuşturucu baronuyla birlikte, suç örgütünden "El Serafin" lakaplı German Rolando Galves Mesa ve finansal operasyonlardan sorumlu bir başka kişi daha gözaltına alındı.
Operasyon sırasında çıkan çatışmada yedi kartel üyesi ve dört asker hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgedeki durum gerginleşti: Bazı yerlerde araçlar ve binalar ateşe verildi, yollar kapatıldı ve silahlı çatışmalar devam etti.
"El Chapo Isidro", FBI'ın en çok aranan 10 suçlu listesine 2025 yılında girmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, yakalanmasını veya hüküm giymesini sağlayacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül vaat etmişti.
ABD yetkilileri, Meza-Flores'i Meksika'nın en büyük uyuşturucu kaçakçılığı ağlarından biri olan Meza-Flores suç örgütünün lideri olmakla suçluyor. Kendisi ve grubunun ABD'ye kokain, metamfetamin, eroin, fentanil ve esrar soktuğundan şüpheleniliyor. Ayrıca hakkında kara para aklama, silahlı suçlar ve narkoterörizm suçlamaları bulunuyor.
Yakalanması, Meksika ve ABD kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğinin önemli bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Ancak uyuşturucu karteli liderinin tutuklanması, bölgedeki suç grupları arasındaki güç dengesini de etkileyebilir.
Meza-Flores şu anda Meksika hükümetinin elinde bulunuyor. ABD'ye iade edilmesi konusunda ise henüz resmi bir karar açıklanmadı.
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