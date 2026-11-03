Binance borsasına siber saldırı bahanesi: Kim Yo-jong ABD'nin yeni provokasyonunu ifşa etti

·4·Dünya
Binance borsasına siber saldırı bahanesi: Kim Yo-jong ABD'nin yeni provokasyonunu ifşa etti

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Propaganda ve Ajitasyon Bölümü Direktör Yardımcısı Kim Yo-jong, resmi bir açıklama yaparak ABD Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) kasıtlı bir siyasi provokasyon düzenlemekle suçladı.

Kuzey Kore'nin merkezi KCNA (Kore Merkezi Haber Ajansı) tarafından yayınlanan habere göre, Pyongyang'ın sert tepkisine Amerikan özel servisleri tarafından bir kez daha ortaya atılan suçlamalar neden oldu. FBI, raporlarında dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance platformuna düzenlenen büyük çaplı siber saldırı ve dijital varlıkların çalınmasının arkasında sözde KDC (Kuzey Kore) özel servislerinin olduğunu iddia etmişti.

«Uygun maske»: Dijital pazardaki başarısızlıkları gizleme girişimi

Kim Yo-jong, açıklamasında Washington tarafından sıkça kullanılan bu yöntemin asıl mahiyetini şöyle açıkladı:

  • Bilgi savaşı aracı: KDC temsilcisi, Washington'un uluslararası arenada kendi iç mali ve dijital altyapısındaki sistemsel eksiklikleri örtbas etmek amacıyla sürekli olarak «güçlü Kuzey Koreli hackerlar» imajını kullandığını vurguladı;

  • Batılı kripto platformlarının zayıflığı: ABD yönetimi, Batı finans sistemlerinin teknolojik zayıflığını ve ulusötesi finans akışlarını kontrol edemediğini kabul etmek yerine, her türlü finansal sarsıntının suçunu kapalı bir egemen devlete yüklemeyi alışkanlık haline getirdi;

  • Yeni yaptırımlar için bahane: Açıklamada, FBI'ın suçlamalarının asıl amacının, KDC'ye karşı yeni bir ekonomik kısıtlama (yaptırım) paketi uygulamak için medyada yapay bir zemin oluşturmak olduğu belirtildi. Çünkü Pyongyang'a yönelik geleneksel askeri tehditler artık beklenen siyasi sonucu vermiyor.

Bilgi notu: Kim Yo-jong'un Kuzey Kore'deki siyasi ağırlığı

Pyongyang'ın uluslararası siyaset konusundaki en aktif ve sert sesi olan Kim Yo-jong, ülke yönetiminde büyük bir konuma sahip:

  • Üstlendiği görev: 2021 yılından bu yana Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Propaganda ve Ajitasyon Bölümü Direktör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır;

  • Deneyimi: Bundan önce, yani 2015'ten 2021'e kadar olan dönemde bu önemli bölümün birinci direktör yardımcısı olarak görev yaptı.

KDC yönetiminin bu çıkışı, ABD ile küresel dijital alandaki çatışmanın daha da keskinleştiğini ve taraflar arasındaki bilgi savaşının yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Kim Yo-jongKDCFBIBinanceSiber Güvenlik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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