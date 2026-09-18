Esad rejimi generali acımasızca cezalandırıldı: Şam hapishanesinin eski müdürü hapis cezasına çarptırıldı

Suriye'de insan haklarını ayaklar altına alarak binlerce siyasi mahkumu işkenceye maruz bırakan kanlı rejimin üst düzey yetkililerinden biri hakkında tarihi bir hüküm verildi. ABD Adalet Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre, Beşar Esad rejimi döneminde Şam'daki meşhur Adra Merkez Hapishanesi'nin müdürü olarak görev yapan 74 yaşındaki eski tuğgeneral Samir Osman Şeyh mahkumlara vahşice işkence yaptığı ve kanlı geçmişini Amerikan göçmenlik bürolarından gizlediği için 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2005-2008 yılları arasında söz konusu hapishaneyi yöneten eski general, siyasi mahkumlara işkence yapılması emrini vermekle kalmamış, bu suçlara bizzat kendisi de katılmıştır.

Mart ayında gerçekleşen duruşmada federal jüri, onu işkence amacıyla komplo kurmak, üç ağır işkence vakası ile göçmenlik ve vatandaşlık belgelerinde sahtecilik yapmaktan tam anlamıyla suçlu buldu. Mahkemede tanıklık yapan mağdurlar, mahkumların «uçan halı» (bisat ar-rih) adı verilen bir düzeneğe sıkıca bağlanıp tavana asılarak dövüldüğünü ve acımasız «13. Blok»ta insanlık dışı acılar çektirildiğini ifşa etti. 2020 yılında ABD topraklarına giren ve 2024 yılının Temmuz ayında yakalanan Şeyh, Suriye dışında yargılanan Esad rejiminin en üst düzey yetkilisi oldu.

Peki, 74 yaşındaki kanlı cellat nasıl oldu da dört yıl boyunca ABD'de rahatça yaşadı, tuzağa düşmesine ne sebep oldu ve bu mahkeme emsali, Esad rejimindeki diğer suçlular için nasıl ciddi bir sinyal teşkil ediyor?

«"Uçan halı" ve dehşet verici 13. Blok»: Hapishane içindeki vahşetler

ABD mahkemesinde açıklanan ve tüm dünyayı sarsan işkence yöntemleri:

«Uçan halı» işkencesi: Mahkumlar, katlanabilir özel bir ahşap veya demir düzeneğe sıkıca bağlanıp omurgası kırılacak derecede bükülerek tavana asılmış ve acımasızca dövülmüştür;

«13. Blok»un gizemli akıbeti: Siyasi mahkumlar, insan evladının dayanamayacağı; açlık, susuzluk ve sürekli psikolojik baskının hüküm sürdüğü özel bir blokta tutulmuştur;

Generalin kişisel katılımı: Samir Osman Şeyh sadece ofisinde emir vermekle kalmamış, işkence odalarına girerek sorgu süreçlerini bizzat denetlemiş ve cezalandırma işlemlerine doğrudan katılmıştır;

Hapishanedeki ölümler ve ağır yaralanmalar: Birçok siyasi tutuklu, ağır işkenceler sonucunda ömür boyu engelli kalmış veya hücrelerde can vermiştir.

«Mülteci maskesi ve sahte vatandaşlık»: ABD'de ifşa olan şema

Eski tuğgeneralin Amerika'daki hayatı ve yakalanma detayları:

2020'deki sızma: Şeyh, 2020 yılında Suriye'deki vahşi geçmişini, askeri rütbesini ve hapishane müdürü olduğunu gizleyerek vize almış ve ABD'ye giriş yapmıştır;

Vatandaşlık başvurusundaki yalan: Amerika vatandaşlığı için başvuru sürecinde, önemli askeri ve siyasi görevlerde bulunduğuna dair tüm bilgileri kasten gizlemiştir;

2024 Temmuz ayındaki tutuklama: İnsan hakları aktivistleri ve özel servisler tarafından toplanan reddedilemez deliller doğrultusunda, 2024 yılının Temmuz ayında ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yakalanmıştır;

Mahkeme kararı — 60 yıl: 74 yaşındaki eski general için verilen 60 yıllık hapis cezası, pratikte hayatının geri kalanını tamamen parmaklıklar ardında geçireceği anlamına gelmektedir.

Uluslararası hukuk ve siyasi analiz: Uzmanlar ne diyor?

Adalet Bakanlığı açıklaması ve uluslararası analistlerin sonuçları:

En üst düzey mahkum: Şeyh, Beşar Esad rejimi döneminde Suriye dışında yargılanan ve resmen ceza alan en üst düzey askeri yetkili olmuştur;

Evrensel yargı yetkisinin gücü: Bu mahkeme kararı, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve işkence işleyen kişilerin hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar cezadan kurtulamayacaklarını göstermiştir;

Diğer suçlulara sert uyarı: Esad rejimine hizmet eden ve sivillere karşı şiddet uygulayan birçok eski yetkili, Avrupa veya ABD'de sığınma arayışında — bu emsal, hepsi için soruşturma kapılarını aralıyor.

Samir Osman Şeyh hakkında verilen 60 yıllık ağır hüküm, zalim rejimlerin gölgesinde yapılan her türlü vahşetin, yıllar geçse de ve binlerce kilometre uzakta olunsa da adaletli cezasını bulacağını açıkça ortaya koymuştur.

Sizce ABD ve Avrupa ülkeleri, Esad rejimine hizmet eden ve geçmişini gizleyerek Batı'ya kaçan diğer yetkilileri de tamamen tespit edip yargılamaya muktedir mi? Bu tür sansasyonel mahkeme süreçleri, Suriye'de adaletin tesis edilmesine ve mağdur olan milyonlarca insanın hakkının iade edilmesine ne kadar katkı sağlayacak? Kendi analitik görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve uluslararası arenada büyük yankı uyandıran bu adil mahkeme analizini tüm arkadaşlarınızla ve siyasi haber meraklılarıyla paylaşın!