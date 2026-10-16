Kaliforniya'da yangınlar şiddetlendi: 150 binden fazla abone elektriksiz kaldı (video)

·20·Dünya
Kaliforniya'da yangınlar şiddetlendi: 150 binden fazla abone elektriksiz kaldı (video)

Şiddetli rüzgar, sıcak ve kuru hava Kaliforniya'da yangınların yayılma riskini artırdı. Alevler Malibu ve diğer bölgelerde yerleşim yerlerine yaklaşırken, yerel makamlar tahliye önlemleri aldı. Tehlikeli hava koşulları nedeniyle elektrik arzı da geniş çapta geçici olarak kısıtlandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde birden fazla yangınla mücadele ediliyor. Bazı bölgelerde itfaiye ekipleri alevlerin yayılmasını durdurmaya çalışırken, şiddetli rüzgar durumu daha da zorlaştırıyor.

Yangınlar hangi bölgelerde yayılıyor?

Güney Kaliforniya'daki en endişe verici noktalardan biri Los Angeles County'de bulunan Malibu çevresidir. Burada meydana gelen Bryson yangınının yaklaşık 200 dönümlük, yani 81 hektarlık bir alanı etkisi altına aldığı bildirildi.

Ayrıca Los Angeles yakınlarındaki Azusa şehri civarında ve San Diego County'deki Camp Pendleton askeri üssü bölgesinde de yangınlar kaydedildi. Bazı yerlerde tahliye emirleri verildi, trafik akışına geçici kısıtlamalar getirildi.

Kaliforniya yangınla mücadele hizmetlerinin verilerinde, Bryson yangınının yanı sıra başka aktif yangınlar da kaydedildi. Bunların alanı ve kontrol altına alınma seviyeleri hızla değişebilir.

Neden 150 binden fazla abone elektriksiz kaldı?

Elektrik kesintilerinin tamamı yangının doğrudan verdiği zararla ilgili değil. Elektrik dağıtım şirketleri, şiddetli rüzgar koşullarında tellerin kopması veya elektrik ekipmanlarının yangına yol açması riskini azaltmak için bazı bölgelerde elektriği önceden kesiyor.

16 Ekim tarihli haberlerde, Kaliforniya genelinde 150 binden fazla elektrik tüketicisinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Burada kastedilen nüfus sayısı değil, elektrik hizmetine bağlı abonelerdir.

Bu tür önleyici tedbirler yangın riskini düşürmeyi amaçlıyor. Ancak elektriksiz kalmak, özellikle evde tıbbi cihaz kullanan veya sürekli elektrik arzına ihtiyaç duyan insanlar için ek zorluklar yaratabilir.

Şiddetli rüzgar durumu daha da tehlikeli hale getiriyor

Kaliforniya'daki tehlikeli hava koşullarını Santa Ana rüzgarları da etkiliyor. Kuru hava ve şiddetli rüzgar, alevlerin hızla yayılmasına zemin hazırlıyor, bu da itfaiyecilerin işini zorlaştırıyor.

Yerel hava durumu servisi, bazı bölgelerde kırmızı seviyede yangın riski uyarısında bulundu. Tehlikeli koşulların 17 Ekim'e kadar devam edebileceği belirtildi.

Bu nedenle yerel makamlar durumu yakından takip ediyor ve yangın riski yüksek bölgelerdeki halkın resmi uyarıları dikkatle izlemesi tavsiye ediliyor.

Tahliye ve güvenlik önlemleri

Yangının yerleşim yerlerine yaklaştığı bölgelerde insanların güvenli alanlara taşınması için önlemler alındı. Bazı tahliye emirleri daha sonra değiştirilmiş olsa da, yangın riskinin devam ettiği bölgelerde durum değişebilir.

Uzmanlar, bu tür koşullarda yerel yönetim ve acil durum hizmetlerinin talimatlarına uymanın önemini vurguluyor. Yangının yönü ve rüzgar hızı kısa sürede değişebileceği için güvenlik önlemlerini geciktirmemek gerekiyor.

Sonuç

Kaliforniya'daki durum aynı anda birden fazla sorunu ortaya çıkardı: yangınları kontrol altına almak, halkı güvenli bölgelere tahliye etmek ve elektrik şebekelerindeki riskleri azaltmak.

150 binden fazla abonenin elektriksiz kalması durumun boyutunu gösteriyor, ancak asıl mesele alevlerin yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek ve insan güvenliğini sağlamaktır.

Şiddetli rüzgar ve kuru havanın devam ettiği koşullarda, durumun seyri hava durumuna ve yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarına bağlı kalmaya devam ediyor.

MalibuBrysonCamp PendletonElektrik ArzıKaliforniya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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