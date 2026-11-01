Büyük siber saldırı: Kuzey Koreli hackerlar Binance kripto borsasını nasıl hackledi?

Küresel kripto piyasası ve finansal güvenlik sistemi, tarihin en korkunç ve kapsamlı siber saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. Dünyanın önde gelen kripto borsası Binance platformundan rekor miktarda, yani 6 milyar ABD dolarından fazla varlık çalındı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu eşi benzeri görülmemiş siber suçu ortaya çıkardı ve saldırının arkasında Kuzey Kore devletiyle bağlantılı hacker gruplarının olduğunu resmen açıkladı.

TraderTraitor hedefi: Çalınan fonlar KDC'nin GSYİH'sinin dörtte birine denk

FBI'ın vardığı sonuca göre, kripto dünyasındaki bu küresel soygunun arkasında Kuzey Kore'nin ünlü hacker ağı TraderTraitor grubu bulunuyor:

Rekor düzeyde rakamlar: Çalınan 6 milyar doları aşkın miktar, Kuzey Kore devletinin bir yıllık gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 25'ine (dörtte birine) denk geliyor;

Jeopolitik risk: Uzmanlar, bu miktardaki dijital varlıkların devlet kontrolündeki hackerların eline geçmesinin, küresel yaptırımları aşmak ve stratejik askeri programları finanse etmek için kullanılabileceğinden ciddi endişe duyuyor.

Saldırı nasıl gerçekleştirildi? Basit bir dizüstü bilgisayar ve izleri yok eden bir yazılım

Binance yönetimi tarafından yürütülen ilk soruşturmalar, saldırının teknik detaylarını ortaya çıkardı:

Sızma noktası (29 Ekim): Siber suçlular borsanın iç ağına doğrudan saldırmak yerine, borsa çalışanlarından birinin dizüstü bilgisayarını hedef aldı ve bu yolla sisteme sızdı;

İzleri silen zararlı virüsler: Ağa sızan hackerlar, sistemdeki tüm giriş bilgilerini ve erişim izlerini tamamen yok eden özel zararlı yazılımlar (wiper/anti-forensic) kullandılar;

Fonların kaçırılması: İzlerin silindiği bir ortamda, devasa miktardaki kripto varlıkları ışık hızıyla farklı adreslere taşımayı başardılar.

Bu olayın, küresel kripto endüstrisinde güvenlik gereksinimlerinin sıkılaştırılmasına ve kripto borsalarındaki varlık saklama sistemlerinin kökten gözden geçirilmesine neden olması bekleniyor.