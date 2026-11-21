ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kolluk kuvvetlerinin kullandığı kritik bir veri tabanı olan Ulusal Suç Bilgi Merkezi'ne (NCIC) yönelik olası bir siber saldırıyı araştırıyor. Bilgisayar korsanlarının sisteme sızarak saklanan verileri değiştirmiş olabileceği endişesi yaşanıyor.

CNN televizyonu, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu durumu duyurdu. Siber saldırının kesin kapsamı, sonuçları ve veri tabanına ne ölçüde zarar verildiği henüz bilinmiyor.

Söz konusu olan, ABD'deki kolluk kuvvetleri için hayati önem taşıyan ve ülke genelinde bilgi paylaşımını sağlayan NCIC sistemidir.

NCIC veri tabanı neden önemli?

Ulusal Suç Bilgi Merkezi (NCIC), ABD'deki çeşitli düzeylerdeki kolluk kuvvetleri arasında bilgi paylaşımını sağlayan temel sistemlerden biridir. İşleyişinden Federal Soruşturma Bürosu sorumludur.

Eski bir FBI çalışanı, CNN'e verdiği demeçte veri tabanının önemini açıklayarak, kolluk kuvvetleri personelinin bu sistemi her gün kullandığını vurguladı.

Bu sistem aracılığıyla polis ve diğer kolluk kuvvetleri:

aranan suçluların kimliğini tespit etme;

tutuklama emirlerinin varlığını kontrol etme;

kolluk faaliyetleri için gerekli bilgileri alma;

halk güvenliğini doğrudan ilgilendiren bilgileri paylaşma imkanına sahiptir.

Bu nedenle, söz konusu veri tabanının siber güvenliğindeki herhangi bir sorun, sadece teknik değil, aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin günlük faaliyetlerini de etkileyebilir.

Hackerlar verileri değiştirmiş olabilir

CNN kaynağı, olası siber saldırıyla ilgili en ciddi endişenin, bilgisayar korsanlarının veri tabanına erişmekle kalmayıp, orada saklanan verileri değiştirmiş olabileceği ihtimali olduğunu belirtti.

Eğer veriler değiştirildiyse, bu durum aranan şahıslar, tutuklama emirleri veya kolluk kuvvetlerinin kullandığı diğer önemli bilgilerin güvenilirliğini etkileyebilir.

Ancak bu durum şimdilik bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Bilgisayar korsanlarının verileri gerçekten değiştirip değiştirmediği veya kullanıp kullanmadığı resmi olarak doğrulanmadı.

Siber saldırının ne zaman gerçekleştiği de belirlenmiş değil. CNN'in bilgilerine göre, olası sızma olayı birkaç gün önce tespit edildi.

FBI henüz yorum yapmadı

CNN, Federal Soruşturma Bürosu'ndan bu haberle ilgili yorum istedi ancak kurum, kanalın talebine yanıt vermedi.

İlginç bir şekilde, FBI Direktörü Kash Patel, 19 Kasım'da kurumun siber güvenlik alanındaki başarılarını kamuoyuna övmüştü.

Bununla birlikte, bu durum FBI sistemleriyle ilgili son aylarda kaydedilen ilk siber güvenlik sorunu değil.

FBI sistemleri daha önce de siber saldırıya uğramıştı

Bu yılın Eylül ayında, ShinyHunters adlı hacker grubunun FBI personelinin tıbbi verilerine erişim sağladığına dair haberler yayılmıştı.

Bu olaylar, ABD'nin kolluk kuvvetlerinin kullandığı bilgi sistemlerinin güvenliği konusunu daha da acil hale getiriyor.

NCIC veri tabanına yönelik olası siber saldırıyla ilgili soruşturma sonuçları, olayın kesin kapsamı ve sistemdeki verilerin değiştirilip değiştirilmediği henüz açıklanmadı.