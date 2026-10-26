Guterres'in yerini kim alacak? ABD, Orbán'ı BM Genel Sekreterliği yarışına katılmaya çağırdı

·11·Dünya
Guterres'in yerini kim alacak? ABD, Orbán'ı BM Genel Sekreterliği yarışına katılmaya çağırdı

ABD yönetimi, Macaristan'ın eski başbakanı Viktor Orbán'ı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevi için yarışa girmeye çağırdı. Bu konu hakkında saygın Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı çarpıcı bilgiler paylaştı.

Haberlere göre, mevcut Genel Sekreter António Guterres'in ikinci ve son dönemi 31 Aralık 2026'da resmen sona eriyor. Yapılan ilk altı ön eleme oylamasında adayların hiçbiri Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip beş daimi üyesinin direncini kıramazken, Orbán seçeneği gündeme geldi.

ABD, Rusya ve Çin'in beklenmedik mutabakatı

WSJ'nin yazdığına göre, Donald Trump yönetimi Viktor Orbán'ın adaylığını aktif bir şekilde destekliyor ve plan nihai karar aşamasında:

  • Üç devin pozisyonu: Rusya ve Çin'in bu girişimi desteklemeye hazır olduğu belirtiliyor. Gazetenin kaydettiği üzere: «ABD, Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde aynı hedefi istediklerinde genellikle buna ulaşırlar»;

  • 10 oy hesabı: Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının hesaplamalarına göre, Orbán BM Güvenlik Konseyi'ndeki 15 üyeden en az 10'unun desteğini alabilir;

  • Birleşik Krallık ve Fransa engel olacak mı? Eğer mutlak çoğunluk kabul ederse, Londra ve Paris'in çoğunluğun iradesine karşı veto yetkisini kullanıp kullanmayacağı sorusu açık kalıyor, ancak bu iki ülke genellikle veto kullanma konusunda oldukça temkinli davranıyor.

Gelecek Genel Sekreterlik mücadelesi: Favoriler çıkmazda

Mevcut Genel Sekreterlik koltuğu için bir dizi tanınmış diplomat adaylığını koyuyor ancak uzlaşma sağlanması zor görünüyor:

  • Altıncı eleme sonuçları: RIA Novosti kaynağının bildirdiğine göre, ilk oylamada hiçbir aday «beşli çete» (ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin) filtresinden geçemedi;

  • Rebeca Grynspan ve veto: Yarışın liderlerinden biri, Kosta Rika eski başkan yardımcısı ve UNCTAD başkanı Rebeca Grynspan olsa da, Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip iki üyesi adaylığına karşı çıkıyor;

  • Diğer adaylar: Ayrıca adaylar arasında Rafael Grossi (Arjantin), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), María Fernanda Espinosa (Ekvador), Olara Otunnu (Uganda), Yvonne Baki (Ekvador) ve Lana Nuseybe (BAE) bulunuyor.

Viktor Orbán'ın mücadeleye katılması, BM tarihindeki en sansasyonel ve jeopolitik çatışmalarla dolu seçim kampanyalarından birini başlatabilir.

Viktor OrbánBMAntónio GuterresBM Güvenlik KonseyiSiyaset
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“BM tam bir acziyet içinde”: Erdoğan Güvenlik Konseyi'ni sert bir dille eleştirdi“BM tam bir acziyet içinde”: Erdoğan Güvenlik Konseyi'ni sert bir dille eleştirdi23 Ekim 22:47Suudi Arabistan ve Yemen hükümeti, Husilere karşı önlem alınması için BM'ye başvurduSuudi Arabistan ve Yemen hükümeti, Husilere karşı önlem alınması için BM'ye başvurdu10 Ekim 21:33«Böyle bir katliamı hiç görmedim»: BM Genel Sekreteri ve Lula, İsrail'i soykırımla suçladı«Böyle bir katliamı hiç görmedim»: BM Genel Sekreteri ve Lula, İsrail'i soykırımla suçladı23 Eylül 09:58BM uyardı: El Niño Orta Asya'ya yağmur getirecekBM uyardı: El Niño Orta Asya'ya yağmur getirecek4 Haziran 14:36BM'de Keskin Dönüş: 50 Ülke Rusya'yı Kınadı, Ancak 143 Ülke Desteklemedi!BM'de Keskin Dönüş: 50 Ülke Rusya'yı Kınadı, Ancak 143 Ülke Desteklemedi!25 Ağustos 10:33Halilur Rahman BM Genel Kurulu'nun Yeni Başkanı SeçildiHalilur Rahman BM Genel Kurulu'nun Yeni Başkanı Seçildi3 Haziran 09:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu