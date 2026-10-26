ABD yönetimi, Macaristan'ın eski başbakanı Viktor Orbán'ı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevi için yarışa girmeye çağırdı. Bu konu hakkında saygın Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı çarpıcı bilgiler paylaştı.

Haberlere göre, mevcut Genel Sekreter António Guterres'in ikinci ve son dönemi 31 Aralık 2026'da resmen sona eriyor. Yapılan ilk altı ön eleme oylamasında adayların hiçbiri Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip beş daimi üyesinin direncini kıramazken, Orbán seçeneği gündeme geldi.

ABD, Rusya ve Çin'in beklenmedik mutabakatı

WSJ'nin yazdığına göre, Donald Trump yönetimi Viktor Orbán'ın adaylığını aktif bir şekilde destekliyor ve plan nihai karar aşamasında:

Üç devin pozisyonu: Rusya ve Çin'in bu girişimi desteklemeye hazır olduğu belirtiliyor. Gazetenin kaydettiği üzere: «ABD, Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde aynı hedefi istediklerinde genellikle buna ulaşırlar»;

10 oy hesabı: Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının hesaplamalarına göre, Orbán BM Güvenlik Konseyi'ndeki 15 üyeden en az 10'unun desteğini alabilir;

Birleşik Krallık ve Fransa engel olacak mı? Eğer mutlak çoğunluk kabul ederse, Londra ve Paris'in çoğunluğun iradesine karşı veto yetkisini kullanıp kullanmayacağı sorusu açık kalıyor, ancak bu iki ülke genellikle veto kullanma konusunda oldukça temkinli davranıyor.

Gelecek Genel Sekreterlik mücadelesi: Favoriler çıkmazda

Mevcut Genel Sekreterlik koltuğu için bir dizi tanınmış diplomat adaylığını koyuyor ancak uzlaşma sağlanması zor görünüyor:

Altıncı eleme sonuçları: RIA Novosti kaynağının bildirdiğine göre, ilk oylamada hiçbir aday «beşli çete» (ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin) filtresinden geçemedi;

Rebeca Grynspan ve veto: Yarışın liderlerinden biri, Kosta Rika eski başkan yardımcısı ve UNCTAD başkanı Rebeca Grynspan olsa da, Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip iki üyesi adaylığına karşı çıkıyor;

Diğer adaylar: Ayrıca adaylar arasında Rafael Grossi (Arjantin), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), María Fernanda Espinosa (Ekvador), Olara Otunnu (Uganda), Yvonne Baki (Ekvador) ve Lana Nuseybe (BAE) bulunuyor.

Viktor Orbán'ın mücadeleye katılması, BM tarihindeki en sansasyonel ve jeopolitik çatışmalarla dolu seçim kampanyalarından birini başlatabilir.