BM'de Keskin Dönüş: 50 Ülke Rusya'yı Kınadı, Ancak 143 Ülke Desteklemedi!

·104·Dünya
BM'de Keskin Dönüş: 50 Ülke Rusya'yı Kınadı, Ancak 143 Ülke Desteklemedi!

Birleşmiş Milletler platformunda Ukrayna'daki savaşla ilgili bir sonraki sert diplomatik tartışma yaşandı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen uluslararası kuruluşun kürsüsünden 50 ülke ve Avrupa Birliği heyeti adına Rusya'nın eylemlerini sert biçimde kınayan ortak bildiriyi okudu.

Buna rağmen bu karar, BM üyesi ülkelerin çoğunluğunun desteğini alamadı: dünyanın 143 ülkesi, bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri de belgeye katılmaktan kaçındı ve onu desteklemedi.

50 ülkenin tutumu: Derhal ateşkes çağrısı

Ortak bildiriyi imzalayanlar arasında Birleşik Krallık, Japonya, Kanada, İsviçre, Gürcistan'ın yanı sıra Avrupa'dan Macaristan ve Slovakya gibi bazı ülkeler de yer aldı:

  • Temel talep: Belgede Moskova, «tam, derhal ve koşulsuz bir ateşkesi» kabul etmeye çağrıldı;

  • Bildirinin içeriği: Karar metninde Rusya'nın askeri faaliyetleri «hukuka aykırı geniş çaplı bir işgal» olarak nitelendirildi.

BM kürsüsündeki sert tartışmalar

Uluslararası kuruluş bünyesinde taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar giderek artıyor:

  • Genel Sekreterin endişesi: Ağustos ayının başında BM Genel Sekreteri António Guterres Ukrayna dronlarının Rusya topraklarına düzenlediği saldırıları kınayarak, bu saldırılar sonucunda sivillerin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından ciddi endişe duyduğunu belirtmişti;

  • Rusya'nın sert tepkisi: EADaily'nin haberine göre, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin müdahalesi altında Ukrayna'da ortaya çıkan iç durumu sert biçimde eleştirdi.

ABD'nin bu bildiriye katılmaması ve 143 ülkenin tarafsız tutumu, uluslararası toplumda barışa ulaşmanın yolları konusunda ortak bir görüş bulunmadığını gösteriyor.

Birleşmiş MilletlerRusyaUkraynaAmerika Birleşik DevletleriAntónio Guterres
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Güçler: Kuzey Koreya'dan 400 İHA Operatörü ve İstihkamcı Cepheye Sevk EdiliyorYeni Güçler: Kuzey Koreya'dan 400 İHA Operatörü ve İstihkamcı Cepheye Sevk EdiliyorBugün, 11:26Zelenskiy'nin benzeri hapisten cepheye gidiyor: Sarukyan'ın beklenmedik kararıZelenskiy'nin benzeri hapisten cepheye gidiyor: Sarukyan'ın beklenmedik kararıBugün, 11:2136 yaşındaki FIDE yöneticisi aniden hayatını kaybetti36 yaşındaki FIDE yöneticisi aniden hayatını kaybettiBugün, 11:12«Füzeler fırlatılmadan imha edilecek»: İngiltere Başbakanı Kiev'de gizli anlaşmayı açıkladı«Füzeler fırlatılmadan imha edilecek»: İngiltere Başbakanı Kiev'de gizli anlaşmayı açıkladıBugün, 11:03Tokyo'da suşi servisi yapan sıra dışı otobüs hizmete giriyorTokyo'da suşi servisi yapan sıra dışı otobüs hizmete giriyorBugün, 10:44«İran oğluma suikast düzenlemek istedi»: Netanyahu’dan çarpıcı açıklama!«İran oğluma suikast düzenlemek istedi»: Netanyahu’dan çarpıcı açıklama!Bugün, 10:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti