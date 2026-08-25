Birleşmiş Milletler platformunda Ukrayna'daki savaşla ilgili bir sonraki sert diplomatik tartışma yaşandı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen uluslararası kuruluşun kürsüsünden 50 ülke ve Avrupa Birliği heyeti adına Rusya'nın eylemlerini sert biçimde kınayan ortak bildiriyi okudu.

Buna rağmen bu karar, BM üyesi ülkelerin çoğunluğunun desteğini alamadı: dünyanın 143 ülkesi, bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri de belgeye katılmaktan kaçındı ve onu desteklemedi.

50 ülkenin tutumu: Derhal ateşkes çağrısı

Ortak bildiriyi imzalayanlar arasında Birleşik Krallık, Japonya, Kanada, İsviçre, Gürcistan'ın yanı sıra Avrupa'dan Macaristan ve Slovakya gibi bazı ülkeler de yer aldı:

Temel talep: Belgede Moskova, «tam, derhal ve koşulsuz bir ateşkesi» kabul etmeye çağrıldı;

Bildirinin içeriği: Karar metninde Rusya'nın askeri faaliyetleri «hukuka aykırı geniş çaplı bir işgal» olarak nitelendirildi.

BM kürsüsündeki sert tartışmalar

Uluslararası kuruluş bünyesinde taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar giderek artıyor:

Genel Sekreterin endişesi: Ağustos ayının başında BM Genel Sekreteri António Guterres Ukrayna dronlarının Rusya topraklarına düzenlediği saldırıları kınayarak, bu saldırılar sonucunda sivillerin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından ciddi endişe duyduğunu belirtmişti;

Rusya'nın sert tepkisi: EADaily'nin haberine göre, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin müdahalesi altında Ukrayna'da ortaya çıkan iç durumu sert biçimde eleştirdi.

ABD'nin bu bildiriye katılmaması ve 143 ülkenin tarafsız tutumu, uluslararası toplumda barışa ulaşmanın yolları konusunda ortak bir görüş bulunmadığını gösteriyor.