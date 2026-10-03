Viktor Orban'a yönelik sansasyonel suçlama: Ukraynalı tahsildarları neden tutuklatmıştı?

Macaristan'ın eski başbakanı Viktor Orban'ın etrafında büyük bir siyasi ve cezai kriz büyüyor. Uluslararası saygın Financial Times gazetesinin haberine göre, eski hükümet başkanına Ukrayna bankasına ait nakit taşıma araçlarını yasa dışı yollarla alıkoyduğu gerekçesiyle ceza davası açılması muhtemel.

Bu soruşturmanın, eski başbakana karşı başlatılan ilk büyük dava süreçlerinden biri olması bekleniyor.

Avusturya'dan gelen konvoy ve el konulan servet

Kriz, bu yılın mart ayında Budapeşte'de yaşanan bir olayla bağlantılı:

Avusturya'dan Ukrayna'ya doğru yola çıkan Ukrayna'nın «Oshchadbank» kurumuna ait iki zırhlı nakit taşıma aracı Macaristan'ın başkentinde durduruldu.

Araçların içinde toplam 40 milyon dolar, 35 milyon avro (yaklaşık 70 milyon avrodan fazla tutar) ve 9 kilogram külçe altın bulunuyordu.

Macar özel kuvvetleri değerli varlıklara el koyarak, zırhlı araçları ve görevlileri Ukrayna'ya geri göndermişti.

O dönemde Orban, bu devasa fonun siyasi rakiplerini finanse etmek için tasarlandığını iddia etmişti. Ancak daha sonra paralar ve altınlar Kiev'e iade edildi, Macar tarafı kara para aklama dosyasını kapattı ve fonların kaynağının yasal olduğunu kabul etti.

Emir bizzat Orban'dan mı geldi?

Şimdi olayla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı. Yerel Telex gazetesinin kaynaklarına göre:

Ukrayna konvoyunu hiçbir yasal dayanak olmaksızın durdurma ve tutuklama emrini bizzat Viktor Orban'ın kendisi vermişti.

Güvenlik birimlerinin ise böyle bir operasyonu gerçekleştirmek için yeterli hukuki delili bulunmuyordu.

Bu soruşturma, Peter Magyar hükümeti tarafından eski hükümet elitlerine ve Orban'ın çevresine karşı yürütülen geniş çaplı yolsuzlukla mücadele kampanyasının bir parçası olarak görülüyor. Şimdiye kadar Macaristan Terörle Mücadele Merkezi başkanı, Ukraynalıları yasa dışı tutuklamak ve kötü muamelede bulunmakla suçlanmıştı; Orban'ın doğrudan eylemlerine ilişkin soruşturma da son aşamaya yaklaşıyor.